Тетя Эля из "Отель Элеон": как выглядела Ксенофонтова в первой роли

Актриса Елена Ксенофонтова играет в кино уже почти 20 лет. Но слава пришла лишь в последние годы, когда она сыграла роль суровой красотки тети Эли в ситкоме "Отель Элеон".

Как выглядела Елена Ксенофонтова в молодости и как добралась до заветного успеха — в материале OBOZREVATEL.

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Начало творческого пути

Актриса родилась в конце 1972 г. в Хромтау. Ее родители были горняками. Позже семья поселилась в Серпухове, где девочка начала ходить в школу. Юная Ксенофонтова хотела выучиться на врача. В детстве она была прекрасным чтецом и даже выигрывала конкурсы.

В середине 90-х Ксенофонтова стала студенткой актерского курса Всероссийского государственного института кинематографии, где на нее обратили внимание представители театра "Школа современной пьесы". В нем Ксенофонтова начала свою профессиональную карьеру.

Елена Ксенофонтова в детстве Стархит

Затем она работала в столичном драмтеатре Армена Джигарханяна, а в конце 2000-х начала играть в антрепризных спектаклях.

Ксенофонтова в студенческие годы

Кинокарьера

Свою первую кинороль Елена исполнила в 1992 г. в комедийной ленте "Бабник-2". Валерий Тодоровский позвал Ксенофонтову в телесериал "Тайга. Курс выживания", на съемках которого актриса обходилась без каскадеров. Этот телепроект принес Елене известность.

Ксенофонтова в фильме "Тайга.Курс выживания". Скрин с видео

В картине "Небо и земля" ей досталась роль Варвары. И в этот раз Ксенофонтова выполняла все трюки сама, хотя снималась за месяц до родов.

В детективном "Карамболе" Елена появляется в кадре вместе с Андреем Чернышовым и Дмитрием Дюжевым. В "Дочках-матерях" Ксенофонтова исполнила роль бизнес-леди. Прославилась актриса после премьеры "Курсантов", где она стала Марией Лиховол.

Всенародный успех пришел к Елене, когда она сыграла хозяйку люксовой гостиницы, стерву Элеонору в "Кухне", а затем – в "Отеле "Eleon"". Затем она исполнила роль Элеоноры в "Гранде" - сиквеле предыдущего телесериала.

Ксенофонтова сейчас Скрин с видео "Отель Элеон"

Личная жизнь

Первое замужество Елены случилось в студенческие годы. Ее супругом стал Игорь Липатов, брак с которым продлился недолго. В 2002 г. на съемках сериала "Тайга. Курс выживания" новым возлюбленным Ксенофонтовой стал продюсер Илья Неретин, за которого она вышла замуж в 2003 г. и родила ему сына Тимофея. Позже пара развелась.

С сотрудником юридического отдела корпорации "ЮКОС" Александром Рыжих актриса жила гражданским браком. В 2011 г. она родила дочку Софию. Через пять лет Александр решил судиться со своей гражданской женой, якобы, из-за побоев. Ксенофонтова стала фигуранткой уголовного дела. Она пыталась всеми способами доказать свою невиновность. На суде Елена говорила, что это Александр бил ее, а она защищалась и поцарапала его.

Как выглядит муж Ксенофонтовой Инстаграм Ксенофонтовой

Но судьи не посчитали такое оправдание убедительным и заседание закончилось вынесением обвинительного приговора. Только в 2017 г. апелляция актрисы была удовлетворена, а сама Елена – оправдана.

В свободное время Елена занимается коллекционированием новогодних украшений и авторских кукол, которые отвлекают ее от плохих мыслей о неудавшейся личной жизни.

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