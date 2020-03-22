Куда исчез рыжий хулиган Гусев из "Приключений Электроника": жив ли сейчас актер

Миллионы школьников 80-х годов прошлого века получали огромное удовольствие от просмотра знаменитых "Приключений Электроника". Им, конечно же, запомнился рыжий хулиган Гусев в исполнении Василия Скромного.

Как сложилась его судьба дальше и жив ли он сейчас — читайте в нашем материале.

"Гусь" из "Приключений Электроника"

Вася появился на свет в августе 1964 года в городе Одесса. Учиться мальчик не любил, но о его веселом и задиристом характере знали родственники, одноклассники и преподаватели. Скромный рос озорным ребенком. Его родителей часто вызывали в школу за шалости сына.

В 1979 году режиссер Константин Бломберг начал поиски юных актеров на роли в "Приключениях Электроника". Ему на глаза попался Вася, который по своей внешности и типажу был вылитый Гусев.

В знаменитом сериале рассказывается об обычном советском школьнике, который волею судьбы познакомился со своим двойником-роботом. В фильме есть и детективная интрига. Электроник заинтересовал иностранных бандитов, которые послали в Советский Союз гонца для получения необычного робота.

Сценарий сериала основан на повестях, которые сочинил писатель Евгений Велтистов. Василий Скромный снимался в "Приключениях Электроника" с советскими кинозвездами Евгением Весником, Майей Булгаковой, Николаем Гринько, Владимиром Басовым, Николаем Караченцовым и многими другими.

Сериал понравился детям и взрослым, а песни, написанные Евгением Крылатовым, до сих пор звучат с экранов телевизоров и по радио.

Другие роли

Когда "Приключения Электроника" показали по советскому ТВ, к Василию Скромному пришла настоящая слава. В первой половине 80-х он успел сняться в "Школе", "Третьем измерении", "Комбатах" и некоторых других фильмах.

Скромный учился в театральной школе, которую открыла Одесская киностудия, но актерская карьера у него не сложилась.

Молодой актер в фильме "Третье измерение"

Скромный моряк

Парень вырос в приморском городе в семье моряка и в итоге решил пойти по стопам отца. Он мечтал в качестве капитана бороздить морские просторы.

В армии молодой человек служил в морской авиации. В эти годы Василий был так увлечен своей новой профессией, что забыл о собственном актерском прошлом.

Демобилизовавшись, Скромный стал курсантом морского училища, а затем – боцманом. Наконец-то сбылась мечта Василия. На кораблях он выходил в моря и бороздил по океанам. За время своих путешествий молодой человек успел побывать в Южной Америке, Африке, Австралии и на Кубе.

Василий Скромный в юности и сейчас

Свою личную жизнь Скромный скрывает от любопытных журналистов, которым все же удалось узнать, что у Василия есть собственная счастливая семья. Главным хобби бывшего актера является подводное плаванье. Как видите, это увлечение Скромного тоже связано с морем.

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