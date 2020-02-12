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12 февраля • обновлено в 05:12
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Их хотел весь СССР! Самые сексуальные актрисы советского кино

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Был или не был СССР великой страной — это вопрос для философов, но даже самые ярые противники Союза не могут не признать, что у огромной страны была своя, самобытная, ни на что не похожая культура.

А ее украшением всегда были советские актрисы, талантливые и неповторимые, о которых остальной мир почти ничего не знал. И тем не менее у них были миллионы поклонников и слава, которой могли позавидовать самые яркие звезды Голливуда.

Их хотел весь СССР! Самые сексуальные актрисы советского кино

OBOZREVATEL расскажет о самых сексуальных актрисах государства, которого больше нет.

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Татьяна Самойлова

Секс-символ — избитый штамп и совершенно неуместный по отношению к фантастической Татьяне Самойловой, блестяще сыгравшей в картине Михаила Калатозова “Летят Журавли”.

Когда фильм неожиданно получил Золотую пальмовую ветвь в Каннах“Известия” напечатали об этом крошечную заметку, без фото и имени режиссера. Такие уж были времена.

Их хотел весь СССР! Самые сексуальные актрисы советского кино
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А Самойлова стала звездой советского кино и кумиром миллионов… но ненадолго, дальнейшая кинокарьера актрисы, к сожалению, не сложилась.

Их хотел весь СССР! Самые сексуальные актрисы советского кино
Их хотел весь СССР! Самые сексуальные актрисы советского кино
Их хотел весь СССР! Самые сексуальные актрисы советского кино

Ее фильмография сравнительно невелика, а главную роль в кино она сыграла еще раз, в картине “Анна Каренина”. Умерла Татьяна Самойлова 4 мая 2014 г. в возрасте 80 лет.

Анастасия Вертинская

Актриса романтического амплуа и какой-то неземной красоты. Ее вершина славы — это, конечно, Ассоль из “Алых парусов”, потом была Гуттиэре из “Человека Амфибии” и снова грандиозный успех, затем роли в “Гамлете”( Офелия), “Анне Карениной”, “Войне и мире” и везде грандиозный успех.

Их хотел весь СССР! Самые сексуальные актрисы советского кино
Их хотел весь СССР! Самые сексуальные актрисы советского кино

Свою мегауспешную кинокарьеру Анастасия Александровна закончила в 2002 г, но еще какое-то время играла в театре. Сейчас ее основное занятие — внуки, а увлечение — кулинария. Последние несколько лет Вертинская курирует поваров в ресторанах своего сына, Степана Михалкова… и вполне довольна жизнью, у нее все получилось.

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Светлана Тома

В 1976 г. в советский кинопрокат вышла картина режиссера Лотяну “Табор уходит в небо” по мотивам рассказов Горького. Фильм стал лидером проката года (64,9 млн зрителей), а Светлана Тома, сыгравшая роль цыганки Рады, мечтой всех мужчин СССР.

Их хотел весь СССР! Самые сексуальные актрисы советского кино

“Обнаженка” в те времена, в советском кино, явление уникальное. Можно по пальцам пересчитать актрис, решавшихся сниматься “без ничего”. Тома рискнула, чем, возможно, и обеспечила картине молдавского режиссера грандиозный успех.

Их хотел весь СССР! Самые сексуальные актрисы советского кино
Их хотел весь СССР! Самые сексуальные актрисы советского кино

Актриса жива и здорова по сей день, играет в театре, в кино снимается в основном в эпизодических ролях. Последний фильм с участием Светланы Андреевны вышел в свет в 2016 г.

Елена Кондулайнен

Елена Кондулайнен — классический пример секс-символа в кино, правда, когда в СССР уже официально признали, что секс все же существует.

Кстати, этот титул вполне официально был присвоен актрисе журналистами “Московского комсомольца.”

Их хотел весь СССР! Самые сексуальные актрисы советского кино
Их хотел весь СССР! Самые сексуальные актрисы советского кино

Кондулайнен часто называют “русской Марлен Дитрих” благодаря внешнему сходству и какой-то особой чувственности. А секс-символом Елена стала после выхода на экран картины Хусейна Эркенова “100 дней до приказа”, эротические сцены в котором вызвали немалое возмущение в обществе. Впрочем, шли уже совсем другие времена и актрису, по ее собственному признанию, это мало волновало.

Их хотел весь СССР! Самые сексуальные актрисы советского кино

В 1993 г. она даже создала партию “Свободной любви”, название которой говорит само за себя. Снималась, да и продолжает сниматься, Елена Кондулайнен и по сей день, пусть и не в главных ролях, а также она пробует себя в вокале, исполняя авторские песни.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Юрко Медянык
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