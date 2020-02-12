Их хотел весь СССР! Самые сексуальные актрисы советского кино

Был или не был СССР великой страной — это вопрос для философов, но даже самые ярые противники Союза не могут не признать, что у огромной страны была своя, самобытная, ни на что не похожая культура.

А ее украшением всегда были советские актрисы, талантливые и неповторимые, о которых остальной мир почти ничего не знал. И тем не менее у них были миллионы поклонников и слава, которой могли позавидовать самые яркие звезды Голливуда.

OBOZREVATEL расскажет о самых сексуальных актрисах государства, которого больше нет.

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Татьяна Самойлова

Секс-символ — избитый штамп и совершенно неуместный по отношению к фантастической Татьяне Самойловой, блестяще сыгравшей в картине Михаила Калатозова “Летят Журавли”.

Когда фильм неожиданно получил Золотую пальмовую ветвь в Каннах“Известия” напечатали об этом крошечную заметку, без фото и имени режиссера. Такие уж были времена.

А Самойлова стала звездой советского кино и кумиром миллионов… но ненадолго, дальнейшая кинокарьера актрисы, к сожалению, не сложилась.

Ее фильмография сравнительно невелика, а главную роль в кино она сыграла еще раз, в картине “Анна Каренина”. Умерла Татьяна Самойлова 4 мая 2014 г. в возрасте 80 лет.

Анастасия Вертинская

Актриса романтического амплуа и какой-то неземной красоты. Ее вершина славы — это, конечно, Ассоль из “Алых парусов”, потом была Гуттиэре из “Человека Амфибии” и снова грандиозный успех, затем роли в “Гамлете”( Офелия), “Анне Карениной”, “Войне и мире” и везде грандиозный успех.

Свою мегауспешную кинокарьеру Анастасия Александровна закончила в 2002 г, но еще какое-то время играла в театре. Сейчас ее основное занятие — внуки, а увлечение — кулинария. Последние несколько лет Вертинская курирует поваров в ресторанах своего сына, Степана Михалкова… и вполне довольна жизнью, у нее все получилось.

Светлана Тома

В 1976 г. в советский кинопрокат вышла картина режиссера Лотяну “Табор уходит в небо” по мотивам рассказов Горького. Фильм стал лидером проката года (64,9 млн зрителей), а Светлана Тома, сыгравшая роль цыганки Рады, мечтой всех мужчин СССР.

“Обнаженка” в те времена, в советском кино, явление уникальное. Можно по пальцам пересчитать актрис, решавшихся сниматься “без ничего”. Тома рискнула, чем, возможно, и обеспечила картине молдавского режиссера грандиозный успех.

Актриса жива и здорова по сей день, играет в театре, в кино снимается в основном в эпизодических ролях. Последний фильм с участием Светланы Андреевны вышел в свет в 2016 г.

Елена Кондулайнен

Елена Кондулайнен — классический пример секс-символа в кино, правда, когда в СССР уже официально признали, что секс все же существует.

Кстати, этот титул вполне официально был присвоен актрисе журналистами “Московского комсомольца.”

Кондулайнен часто называют “русской Марлен Дитрих” благодаря внешнему сходству и какой-то особой чувственности. А секс-символом Елена стала после выхода на экран картины Хусейна Эркенова “100 дней до приказа”, эротические сцены в котором вызвали немалое возмущение в обществе. Впрочем, шли уже совсем другие времена и актрису, по ее собственному признанию, это мало волновало.

В 1993 г. она даже создала партию “Свободной любви”, название которой говорит само за себя. Снималась, да и продолжает сниматься, Елена Кондулайнен и по сей день, пусть и не в главных ролях, а также она пробует себя в вокале, исполняя авторские песни.

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