Идеальное утро в Multiplex: трансляция The International 2019 DOTA 2

Чашка ароматного кофе, попкорн и грандиозное противостояние лучших геймеров мира по DOTA 2. Именно такое утро ожидает всех зрителей Multiplex в воскресенье.

25 августа в сети кинотеатров состоится прямая трансляция гранд-финала девятого ежегодного турнира The International 2019 DOTA 2. Финалисты сойдутся в противостоянии за призовой фонд игры, который в этом году составляет 33 миллиона долларов. Турнир пройдет в Шанхае (Китай), на Mercedes-Benz Arena. Начало показа ориентировочно в 8:40.

Игра обещает быть очень насыщенной, а кто выйдет в финал станет известно только накануне. Поэтому, все поклонники турнира Dota 2 обязаны увидеть это грандиозное событие.

Трансляция будет в городах:

Киев в ТРЦ Lavina Mall

Киев в ТРЦ Проспект

Киев в ТРЦ SkyMall

Днепр Multiplex в ТРЦ Dafi

Днепр Multiplex в ТРЦ Караван

Кривой Рог в ТРЦ Union

Харьков в ТРЦ Dafi

Херсон в ТРЦ Фабрика

Хмельницкий в ТРЦ Оазис

Чернигов в ТРЦ Hollywood

Львов в СТРЦ Спартак

Львов в ТРЦ Victoria Gardens

Одесса в ТРЦ Gagarinn Plaza

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