Идеальное утро в Multiplex: трансляция The International 2019 DOTA 2

Чашка ароматного кофе, попкорн и грандиозное противостояние лучших геймеров мира по DOTA 2. Именно такое утро ожидает всех зрителей Multiplex в воскресенье.
25 августа в сети кинотеатров состоится прямая трансляция гранд-финала девятого ежегодного турнира The International 2019 DOTA 2. Финалисты сойдутся в противостоянии за призовой фонд игры, который в этом году составляет 33 миллиона долларов. Турнир пройдет в Шанхае (Китай), на Mercedes-Benz Arena. Начало показа ориентировочно в 8:40.
Игра обещает быть очень насыщенной, а кто выйдет в финал станет известно только накануне. Поэтому, все поклонники турнира Dota 2 обязаны увидеть это грандиозное событие.
Трансляция будет в городах:
Киев в ТРЦ Lavina Mall
Киев в ТРЦ Проспект
Киев в ТРЦ SkyMall
Днепр Multiplex в ТРЦ Dafi
Днепр Multiplex в ТРЦ Караван
Кривой Рог в ТРЦ Union
Харьков в ТРЦ Dafi
Херсон в ТРЦ Фабрика
Хмельницкий в ТРЦ Оазис
Чернигов в ТРЦ Hollywood
Львов в СТРЦ Спартак
Львов в ТРЦ Victoria Gardens
Одесса в ТРЦ Gagarinn Plaza
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