Этой зимой, когда актерам раздавали награды, Адам Сэндлер заявил, что снимется в худшем фильме в истории, если он не получит "Оскар". Награду ему не дали, а сам комик обещание не сдержал. Но нашелся человек на Reddit, который расписал целый сюжет — "На взводе" (Jacked Up)!

Итак, Адам сыграет сразу две роли — фитнес-тренера и продавца обуви Джека, а также его жену. Герои решили отправиться на празднование 30-й годовщины свадьбы на Коста-Рику. Там их встречает террорист (Роб Шнайдер), который берет пару в заложники. Кроме того, в плену неожиданно оказываются сенатор Чак Финли (в исполнении Терри Крюса), а также будущая кандидатка в президенты США Кейси Фицпатрик (её роль должна сыграть Майя Рудольф). Джеку со своей женой удается сбежать от злоумышленников и вспомнить годы службы в армии, чтобы спасти других заложников!

Также пользователь Reddit подобрал режиссера и состав актеров второго плана. Так, в режиссерское кресло должен сесть Деннис Дуган. На второстепенные роли обязательно попадут Аль Пачино, Стив Бушеми и другие известные актеры.

Более того, пользователи соцсети уже предрекли оценки критиков. Так, на IMDb картина наберет 3,75, а по рейтингу на Rotten Tomatoes она буде уж совсем "несвежей" — всего 6%.

Ну, теперь Адам Сэндлер точно не отвертится. А пока известному комику придется решать, соглашаться на такую роль или нет, предлагаем посмотреть комедию "Притворись моей женой". Здесь актер предстает в одном из своих классических амплуа.

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