В Оскаре состоялась премьера "Зеленой книги"

22 января в кинотеатре "Оскар" (МФК Gulliver) состоялась гала-премьера лучшей комедии года по версии "Золотого глобуса" – "Зеленая книга" с Вигго Мортенсеном и Махершалой Али

Первыми ленту сумели оценить Андрей Хливнюк, Дмитрий Шуров, Ольга Шурова, Игорь Кондратюк, Василиса Фролова, Каролина Ашион, Дмитрий Ступка, Ахтем Сейтаблаев, Ярослав Лодигин, Александр Бережок и Евгений Гашенко (Дизель-шоу) Анатолий Анатолич, Ирма Витовская, Артем Травкин, Андрей Алферов, Даша Коломиец, Анна Завальская, Алик Шпилюк, Римма Зюбина, Денис Козловский, Алена Кобозева, Вячеслав Соломка, София Милано, Алексей Дивеев-Церковный.

О фильме:

История, основанная на реальной дружбе. Простого вышибалу нанимают в качестве водителя на время тура одного из лучших пианистов мира – афроамериканца – по югу США, где царят расистские взгляды. В поездке они пользуются "Зеленой книгой", которая содержит информацию о безопасных местах для чернокожих. Это путешествие откроет двум разным героям глаза на мир и изменит их жизни.

Украинский трейлер

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Зеленая книга" стартует с 24 января.

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