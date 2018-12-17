В киевском кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Гринч"

14 декабря в премьерном кинотеатре "Оскар" состоялась премьера праздничной анимационной комедии "Гринч" с актерами дубляжа Сергеем Бабкиным и Ниной Матвиенко

Первыми ленту оценили Сергей Бабкин, Снежана Бабкина, Нина Матвиенко, Виктория Смеюха, Кристина Бобкова, Алексей Душка, Наталья Кудряшева, Илья Кваша, Анна Добрыднева, Илья Кваша, Роман Михно, Ольга Шевченко (Школа) и многие другие.

О фильме:

Гринч спокойно живёт вместе с псом Максом в своей пещере на вершине горы, и почти целый год его никто не трогает. Он видит своих соседей только когда идёт за покупками в магазин. Но когда приходит время Рождества, эти люди шумят, ужасно громко готовятся и попросту бесят беднягу своим грандиозным праздником. Но в этот раз они решили сделать Рождество в 3 раза больше, чем обычно – и тут терпение Гринча закончилось. Он понял, что пора это всё остановить. В его гениальную голову пришла не менее гениальная идея – похитить Рождество. Гринч притворится Санта-Клаусом, чтобы это праздник больше никогда его не беспокоил. Получится ли у него осуществить этот коварный план?

Украинский трейлер

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Гринч" стартует с 20 декабря.