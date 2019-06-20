В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера короткометражек "Оскар Шортс"

8 июня в кинотеатре "Оскар" (МФК Gulliver) состоялась гала-премьера Oscar Shorts 2019 – 5 лучших короткометражных фильмов по версии самой престижной кинопремии мира.

Первыми ленту увидели Юрий Марченко, группа [O], Bahroma, Алексей Дивеев-Церковный, Монро, Алик Шпилюк, Вячеслав Соломка и многие другие.

Фото: Катя Золотухина

Фото: Катя Золотухина

Фото: Катя Золотухина

Фото: Катя Золотухина

Фото: Катя Золотухина

Фото: Катя Золотухина

Фото: Катя Золотухина

Фото: Катя Золотухина

Фото: Катя Золотухина

Фото: Катя Золотухина

Фото: Катя Золотухина

О фильме:

Каждый фильм, вошедший в подборку Oscar Shorts, прошел долгий путь международной селекции: от локального жюри в каждой стране мира до одобрения 5200 киноакадемиками, что подтверждает художественную ценность фильмов-номинантов. "Oscar Shorts-2019" — уникальный шанс увидеть их все вместе на большом экране и узнать, за что и кому в этом году досталась заветная статуэтка.

Украинский трейлер

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "OscarShorts" стартует с 20 июня.

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