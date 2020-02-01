"Это нормально!" Новая глава Госкино пояснила связи с Зеленским и обратилась к украинцам

Новая глава Госкино Марина Кудерчук, чье внезапное назначение вызвало широкий резонанс, подтвердила, что знакома с президентом Владимиром Зеленским.

В комментарии "Радио Свобода" она рассказала, что снимки с Зеленским были сделаны еще в 2018 году во время официальной презентации кинофильма "Я, ты, он, она" в Запорожье.

После того случая Кудерчук якобы больше не общалась и не встречалась с президентом.

Запорожье, декабрь 2018 года фото из сети

facebook.com: Марина Кудерчук

"Мы организовывали презентацию и так, сфотографировались. На мероприятиях кино мы общаемся с разными людьми, возможно, фотографируемся. Это нормально", – прокомментировала она.

Кудерчук признала, что мало связана с киноиндустрией, однако намерена компенсировать это опытом работы на государственной службе.

"Я живу тем, что хочу развивать украинское кино, хочу сделать для него что-то хорошее. И сейчас меня не за что критиковать, я еще ничего на этом посту главы Госкино не сделала. Давайте посмотрим на мои результаты", – сказала она.

Запорожье, декабрь 2018 года фото из сети

Как писал OBOZREVATEL, экс-глава Госкино Филипп Ильенко заявил, что не знает своей преемницы, и жестко раскритиковал назначение Кудерчук, назвав конкурс на должность "фейковым".

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