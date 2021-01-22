День рождения попкорна: топ-6 интересных фактов о главном лакомстве под фильмы

В пятницу, 22 января, отмечается день рождения попкорна – самого популярного лакомство в кинотеатрах. Так, этой необычной закуске исполняется 391 год.

В связи с этим OBOZREVATEL расскажет о 6 самых интересных фактах о попкорне. Также узнайте историю появление воздушной кукурузы.

Коренное население Мексики начало изготавливать попкорн еще в начале 16 века, причем использовало его не только для еды, но и для украшения волос и изготовления бус. В Европе узнали о попкорне 22 января 1630 года, когда колонистыв Южной Америке приняли в дар от индейского вождя Кводекуайна мешок воздушной кукурузы. С тех пор в эту дату по всей Европе отмечают день рождения попкорна.

В 1885 году была изобретена первая попкорн-машина – поппер. С тех пор началась коммерческая история воздушной кукурузы. Его продавали как уличную еду, а также во время фестивалей, праздников, народных гуляний, на ярмарках.

Для изготовления попкорна используются только специальные сорта кукурузы, которые взрываются при обработке температурой. Это происходит из-за наличия влаги внутри зерна, которая вскипает и разрывает оболочку. Среди них – "Вулкан", "Лопай-лопай", "Зея", "Пинг-понг".

Идея продавать попкорн в кинотеатрах принадлежит американцу Сэмюэлю Рубину. Этот находчивый торговец начал карьеру еще в семилетнем возрасте, продавая конфеты у кинотеатров. Дело не шло – было время Великой депрессии, и на кондитерские изделия у американцев не хватало денег. Тогда в 1935 году Рубин попробовал продавать любителям кино воздушную кукурузу. Успех был оглушителен.

Владельцы кинотеатров обнаружили, что самые большие порции попкорна покупают зрители, пришедшие на фильм ужасов. Оказывается, процесс тщательного пережевывания отвлекает и успокаивает замирающих и вздрагивающих от страха киноманов.

Попкорн, вздувшийся без участия жира, порой используется вместо пенопластовых шариков как наполнитель для пакетов, чтобы сохранить товар от повреждения при транспортировке. После доставки товара этот попкорн может быть использован как корм для скота, птиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кинокомпания Warner Bros. опубликовала тизер-трейлер своих главных премьер 2021 года. Так, среди них "Годзилла против Конга", "Матрица 4", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", экранизации игры Mortal Kombat ("Смертельная битва") и другие.