Жена пожарного с Чернобыльской АЭС Людмила Игнатенко дала первое интервью после выхода нашумевшего сериала "Чернобыль" от HBO.

Ее муж одним из первых приехал тушить пожар на месте аварии. Женщина призналась ВВС, что ей пришлось уехать из Киева из-за повышенного внимания журналистовпосле сериала (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Когда я узнала, что это будет фильм про меня, мне было и обидно, и неприятно. Почему не спросить меня, не поговорить со мной, не подготовить меня как человека? Что так и так, "мы снимаем фильм про тебя и твоего мужа", – сказала она.

Людмила Игнатенко и ее героиня в сериале spletnik.ru

Она также утверждает, что не давала HBO письменного согласия на экранизацию своей истории.

"Начались атаки на квартиру. И до такой степени дошло, что журналисты подставляли ногу в двери и записывали интервью. Но о чем говорить, если я о фильме ничего не знала? Я узнала по рекламе...

Я была настолько разбита и убита. У меня не было свободной секунды, были звонки за звонками. Из-за того, что меня лишили покоя, мне пришлось съехать со своей квартиры в Киеве", – призналась она.

Два года назад ей позвонила представительница HBO и попросила стать консультантом в создании фильма о Чернобыле. Женщина не стала отказываться.

Игнатенко несколько раз звонили с HBO и спрашивали про определенные детали. На этом ее участие в разработке фильма завершилось. Про свою ключевую роль в картине украинка узнала из рекламы, уже тогда, когда фильм был снят.

"Мне настолько тяжело было смотреть, мне настолько больно было. И эта ложь в фильме. Очень много кадров ложных. Показали, что Вася кричит. Но он у меня был настолько терпеливым, спокойным и уравновешенным. У него не было истерики", – прокомментировала Игнатенко после просмотра сериала.

Она также рассказала, как прощалась с супругом: "Прощания абсолютно никакого не было. Нас возили в автобусе с гробом два часа. Катались по кольцу".

В октябре 1986 года Людмилу предупредили из МВД, что к ней придут дипломаты из пяти стран и будут предлагать уехать, предоставить там жилье, работу и лечение. От нее потребовали ответить, что все хорошо и она никуда уезжать не хочет. Так она и сделала.

"Это были Канада, Америка, Германия. Но я не согласилась, потому что меня предупредили", – сказала Людмила.

После трагедии Игнатенко потеряла ребенка. Через четыре года после выкидыша она решилась снова попытаться стать матерью.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Первая серия сериала "Чернобыль" вышла 6 мая 2019. Далее эпизоды выходили по понедельникам. Всего в сериале было 5 серий.

Выход четвертой серии спровоцировал ряд скандалов, в частности, в России взбесились из-за правды HBO о Голодоморе в "Чернобыле".

Также картину назвали "фильмом о спасении шкур, а не душ" и уличили в многочисленных киноляпах и вранье.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.