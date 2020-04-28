"Бриллиантовая рука" и "Ирония судьбы": в каких еще фильмах СССР ярко троллили "совок"

Фильмы, которые принято считать классическими комедиями СССР, где прославляется советская власть, всяческие ее достижения и победы – далеко не всегда были такими.

Так, несмотря на жесточайшую цензуры, некоторым режиссерам все-таки удавалось критиковать и высмеивать власть. О топ-4 кинокомедиях СССР, в которых ярко троллили "совок" – рассказал белорусский блогер Максим Мирович в своем блоге, опубликованном на OBOZREVATEL.

"Девушка без адреса" (1957)

Кадр из фильм "Девушка без адреса" Фото: domkino.tv

В фильме рассказывается история любви строителя-монтажника Николая Рыбникова и девушки, что приехала покорять Москву. Молодые люди познакомились в поезде, а затем расстались, не сообщив друг другу адреса. Рыбников весь фильм ищет свою возлюбленную по всей Москве и в конце концов находит. Блогер Мирович отмечает, что в комедии есть интересный эпизод, когда девушку нанимают служанкой в квартиру крупного советского чиновника. Тогда и происходит тройной разрыв советских шаблонов.

Кадр из фильм "Девушка без адреса" Фото: amur.info

"Тут сразу тройной разрыв шаблона. Во-первых, в стране победивших рабочих и крестьян, оказывается, продолжает оставаться прислуга. Во-вторых, показана шикарная многокомнатная "сталинка" советского чиновника. И это в те годы, когда большинство семей в городах размещалось в коммуналках. И в третьих, показан крайне отрицательный образ чиновничьего семейства. Сам чиновник – лентяй, алкоголик и бабник. А его жена – глупая и вздорная баба, имеющая при этом дорогие шмотки и личное авто. Я даже не знаю, как советская цензура тех лет пропустила в фильм этот эпизод", – написал Мирович.

"Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975)

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" Фото: pravoslavie.ru

Что касается фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", то в нем рассказывается про Женю Лукашина, который по традиции под Новый год встречается с друзьями в бане и выпивает. Но по ошибке, товарищи отправляют Женю в аэропорт, он летит в Ленинград и проводит новогоднюю ночь в чужой квартире с чужой невестой. По словам Мировича, все же интереснее в этой картине совсем другое. А именно, что она начинается с мультфильма, в котором в сатирической форме высмеивается "типовое советское строительство".

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" Фото: regnum.ru

"Вспомните, с чего начинается кино. А начинается оно с мультика, в котором в сатирической форме высмеивается "типовое советское строительство". Показано, как архитектор рисует вполне себе годный и красивый проект дома, который затем подправляют во всех инстанциях, и в итоге получается страшная безликая коробка. Эту мысль продолжает и текст от автора, который на фоне титров читает Ширвиндт: "Теперь в каждом советском городе есть типовой кинотеатр "Ракета", где можно посмотреть типовой художественный фильм". Этот эпизод не что иное, как вполне аргументированная критика строительной политики СССР", – отметил блогер.

"Операция "Ы" и другие приключения Шурика"(1965)

Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" Фото: dubikvit.livejournal.com

Фильм "Операция "Ы"состоит из трех новелл, объединенных фигурой главного героя Шурика – простоватого и находчивого студента. Он отличается тем, что постоянно попадает в какие-то необычные истории, но благодаря своему легкому отношению к жизни любую ситуацию превращает в веселое приключение. Мирович отметил, что наибольший троллинг "совка" можно увидеть в первой и третьей частях кинокомедии.

Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" Фото: sm-news.ru

"Первый эпизод "Напарник" в сатирической форме показывает неэффективность принудительного труда заключенных (что был одной из основ сталинской экономики). Как мудро сказал герой фильма Федя: "Тебе счет идет в рублях, а мне в сутках". В последней новелле собственно, "Операция "Ы", показан жуликоватый директор склада –как сейчас сказали бы, вор и коррупционер. Чтобы скрыть свои темные делишки по разворовыванию чужой собственности, он нанимает банду мошенников, чтобы те имитировали ограбление склада. Тут интересно вот что: если бы не дальнейший прокол с фальшивым ограблением, то вся схема никогда бы не всплыла. Как такое возможно в самой честной стране победившего пролетариата? Зритель должен ответить на него сам", – заявил Мирович.

"Бриллиантовая рука" (1968)

Фото: rambler.ru

По сюжету эксцентрической комедии "Бриллиантовая рука", главный герой Семен Горбунков отправляется в заграничный отпуск, где с ним случаете нелепая ситуация. Так, он гуляя по городу упал и сломал руку, сгоряча сказав: "Черт побери!". На этом начались его приключения. Оказалось, что Горбунков случайно произнес пароль для контрабандистов. Пока он был без сознания, ему в гипс спрятали бриллианты.

Фото: vesti.ua

"Троллинг совка тут повсюду, наиболее известные цитаты стали бессмертными: "Наши люди в булочную на такси не ездят", "Не будут брать – отключим газ". Что еще интересно: вольно или невольно режиссер фильма Гайдай показал советским людям кусочек капиталистической жизни – с вином, танцами и полуобнаженными женщинами. Причем не осуждающе, а вполне нейтрально и где-то даже положительно", – написал Мирович.

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