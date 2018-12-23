Последние год или два найти новогоднее настроение не так уж и просто, особенно если праздничные мероприятия накрывают тебя за пару месяцев и чаще в виде работы, а не классических выходных. Лично я спасаюсь тематической музыкой и хорошими, добрыми фильмами. В этом году поняла, что кроме вышедших в прокат прямо сейчас, в большинстве случаев пересматриваю одни и те же. Решила запротоколировать, чтобы накануне следующих затяжных выходных фейсбук облегчил этой подборкой жизнь мне, а заодно возможно и вам. Далее в беспорядочном порядке, не по приоритетам, а как вспомнила.

Эльф — почему-то посмотрела впервые только в прошлом году. Классическая новогодняя история про обычного человеческого ребенка, который младенцем случайно попал к Эльфам и стал их воспитанником. Со всеми вытекающими отсюда странностями. Лет в 30 Бадди решил разыскать своего настоящего отца и оседлав оленей отправился в реальный мир, прямо в костюме Эльфа и со всеми своими сказочными замашками. Потом конечно влюбился, ну и понеслось.

Секретная служба Санта-Клауса — просто офигенский мультик, который только по недоразумению не стал новогодней попсой. Как и в первом случае — главный герой человек. Артур — младший сын Санты. Как это обычно случается с хорошими и добрыми людьми, его в семье считают простаком и в профессиональном плане считают не очень. Но именно Артур спасает праздник, когда служба доставки новогодних подарков внезапно дает сбой.

Рождественская история — еще один крутой новогодний мультфильм по мотивами классического произведения Диккенса от студии Дисней. Скрудж богатый и жадный, у него есть миллионы и совсем нет сострадания. Но в канун Рождества тают даже самые холодные сердца, вот и его тоже, превращая в итоге историю в еще один идеальный фильм на период новогодних праздников.

Человек, который изобрел Рождество — все тоже самое, что и в предыдущем случае, только уже в виде художественной сказки, а не мультика. Впрочем, смотреть можно и то и другое. Я, например, так и делаю.

Лемони Сниккет: 33 несчастья — если вам нравятся фильма Бертона, скорее всего, понравится и этот. Но он не его. Красивая сказка про трех сироток, к которым присосался злой граф. На самом деле, все чего он хочет — уничтожить деток и получить их наследство, но конечно у него ничего не получается. Лично для меня в сказках важен не только сюжет, но еще и чтобы они были красивыми. Лемони Сниккет, как вы понимаете, в этом плане ок.

Чудо на 34-й улице — красивый старый фильм о том, что Рождество — это прежде всего о добре, а чудеса существуют. Не совсем сказка, но такой добрый, что почти. История о сотруднике супермаркета, который сначала отказывается продавать детям списанные игрушки и отправляет тех к конкурентам, а потом и вовсе начинает доказывать, что он и есть настоящий Санта.

Рождественские каникулы — всегда считала, что самые классные приключения получаются тогда, когда система дает сбой и все начинает идти не так как планировалось. Фильм как раз об этом же. Если коротко, один отец решает устроить своему семейству супер-каникула на Рождество, но что-то идет не так и в итоге они постоянно влипают в разные дурацкие ситуации.

Новая рождественская сказка — почти по Диккенсу, только в наши времена. Скрудж теперь телемагнат к которому на праздник решают явиться призраки. Цель — растопить его черствое сердце, потому что ну Рождество же ведь, ну.

Битл Джус/ Дом странных детей мисс Перегрин/ Эдвард руки—ножницы/Чарли и шоколадная фабрика

Не знаю как можно пережить новогодние праздники без прекрасных и мрачных сказок Бертона. Люблю их много лет, смотрела миллион раз. Как-то в университете купила сумку с портретом Деппа в образе Эдварда и даже написала по этому фильму курсач. Нет смысла описывать насколько это все красиво, надо просто смотреть.

Величайший шоумен — если в прошлом году по каким-то непонятным причинам вы не посмотрели этот фильм в кинотеатрах, немедленно реабилитируйтесь. Хореография, декорации, саундтреки —прекрасно вообще все.

Хористы — самый добрый фильм из всех, что я видела, Когда же его еще смотреть, если не на рождество? По сюжету, учителя музыки отправляют в школу, где учатся трудные дети. Преподаватели там долго не задерживаются, а те кто работает, в большинстве своем, люди весьма злые и неприятные. Но новый учитель решает действовать через добро и создает хор. Дальше прекрасно все — и сам фильм, и музыка.

Дом у озера — удивительная фэнтезийная мелодрама о двух людях, которые живут в одном доме в разные годы, но при этом каким-то чудом умудряются переписываться с друг другом в реальном времени. Конечно влюбляются. Потом, когда понимают, что встретиться им сейчас не судьба, начинают оставлять друг другу знаки по городу. Ну а потом… короче, рекомендую досмотреть до конца.

Орел и решка — если меня спросить, есть ли у меня российский фильм, который я обожаю, это будет он. Во-первых, мне безумно нравится Кирилл Пирогов (не только здесь, а вообще), во-вторых, вот сколько раз я его смотрела, столько же раз мне было смешно. А смотрела я его столько раз, что кажется и вам могу пересказать, но лучше сами.

Один дома, Реальная любовь, Интуиция, Пока ты спал, Вечное сияние чистого разума, 101 далматинец, Кудряшка Сью, Красотка, Полярный экспресс, Дневник Бриджит Джонс, отель Гранд Будапешт, День Сурка, Гремлины, все серии Гарри Поттера и все фильмы с Хью Грантом (потому что это —любовь) тоже в списке и рекомендованы.

P.S. для усиления эффекта советую залечь под елкой, обложиться гирляндами, сварить какао и обнять кота.