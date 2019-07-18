Фильм "Паразиты": смотреть онлайн, отзывы, трейлер

"Паразиты" - острый социальный южнокорейский фильм, о котором этим летом говорят все. Сорвав шквал оваций и получив награду на Каннском кинофестивале, он мигом обрел бешеную популярность во всем мире и получает весьма высокие оценки.

О чем рассказывает картина, кто ее создатель? Разбор сюжета, трейлер и кадры из фильма.

Когда вышел фильм "Паразиты"?

Мировая премьера кинофильма состоялась 21 мая 2019 года. Он был показан на Каннском кинофестивале во Франции. Известно, что после показа картине устроили 15-минутную стоящую овацию. Фильм получил награду "Золотая пальмовая ветвь", и это был первый раз, когда южнокорейское кино получает высшую награду на этом мероприятии.

Еще до премьеры в Южной Корее права на показ фильма были проданы в 192 страны, и это стало рекордом для азиатского кино.

Фильм получает весьма высокие оценки и уже успел занять 215-ю позицию в рейтинге "Топ-250 лучших фильмов" на Кинопоиске.

О чем фильм "Паразиты"?

В центре сюжета – абсолютно бедная семья неудачников, в которой не работает никто. Они живут в грязном подвале, сидят под потолком, чтобы словить вай-фай из соседних кафешек и не закрывают окна, чтобы их жилье хоть немного обрабатывалось, когда мимо проходит дезинфектор. Чтобы найти деньги на хоть какой-нибудь скромный ужин, они зарабатывают гроши на складывании коробок для пиццы.

Как герои докатились до жизни такой? Отец когда-то пытался открыть кондитерскую, но его план полностью провалился, в итоге он отчаялся и сдался. Мать когда-то была спортсменкой, но скисла и забросила спортивную карьеру. Оба старших сына пытались поступить в институт, но так и не смогли. Теперь все они влачат весьма жалкое существование.

Неожиданно и в их темное и грязное царство проник луч света – им стал приятель старшего сына. Он студент и просит друга подменить его в качестве репетитора по английскому для дочки богатого директора международной IT-компании мистера Пака. Робкий Ки-ву ловко подделал университетский диплом и отправился на работу в шикарную усадьбу, оформленную лучшими дизайнерами.

Семья Пак – полная противоположность главным героям. Они богаты, живут в роскоши и не считают денег. Удачливый паренек получил работу в богатом доме и решил переместить сюда и свою семейку, обеспечив их работой обслуги. Отец стал шоферов, мать – домработницей, сестра учит младшего сына рисованию. Именно с этого момента и начинается самое интересное, ведь у семейства Паков оказывается много тайн, которые не хотелось бы раскрывать.

Отзывы на фильм "Паразиты"

На сайте "Кинопоиск" фильм "Паразиты" не получил ни одного отрицательного отзыва.

"Паразиты" — история, за которой интересно наблюдать с самого начала. История, от которой не хочется отвлекаться ни на минуту, и, наконец-то, история, которая способна очень удивить. "Паразиты" сверхвыразительны во многих своих сценах. Его актёры (Сон Кан-хо, Чхве У-щик, Пак Со-дам, Чан Хе-джин и все остальные) экспрессивны и при этом удивительно точны в мельчайших деталях эмоций. Удивительный фильм, он развлекательный и интеллектуальный, смешной и страшный, а также весьма непредсказуемый. Заслуженная награда в Каннах, и как итог, фильм заслуживает вашего внимания.

Невозможно принять чью-либо сторону, нам не дается однозначного ответа, кто прав, а кто виноват, и в этом главное достоинство фильма. Более того, мы находимся в замешательстве еще и потому, что внешне, если постараться, разницы невозможно заметить, и одни могут соответствовать другим. И лишь какие-то тонкие, едва уловимые материи, как запах или словарный запас, могут раскрыть завесу тайны.

Смысл фильма в том, что паразитом может стать каждый из нас, так как иногда, чтобы выжить приходиться делать это за счет других, но в итоге и такие люди заслуживают сочувствия. Финальные сцены фильма настолько неожиданные, приводящие в шок, а сам финал, я считаю никто не смог угадать, что закончиться именно так. Я считаю, что фильм заслуженно получил одобрение всех критиков, заслужил свою награду и тех зрителей, которые идут на фильм и остаются в восторге от увиденного.

Кто снимал фильм "Паразиты" - режиссер и актерский состав

Режиссер и сценарист картины – кореец Пон Чжун Хо. В Азии его знает каждый по известным картинам "Воспоминания об убийстве" и "Хозяин", которые стали лидерами в прокате. Сенсацией стал и кинокомикс "Сквозь снег". Для европейского и американского зрителя Пон известен гораздо меньше, а здесь его и вовсе знают лишь зрители триллера "Мать", вышедшего в ограниченном прокате.

Южнокорейский режиссер уже не в первый раз приводит свои фильмы в Канны. Два года назад он дебютировал с картиной "Окча" о гигантской экспериментальной свинье. Награды он в тот раз не получил, однако фильм и режиссера кинокритики хвалили.

Все актеры, сыгравшие в картине – корейцы, поэтому их имена мало известны для европейского зрителя. Главу семьи сыграл южнокорейский актер Сон Кан Хо, уже снимавшийся в фильмах режиссера Пон Чжун Хо – "Воспоминания об убийстве" и "Вторжение динозавра". Еще один известный южнокорейский актер Пак Со Чжун сыграл роль сына богатого отца, он известен по фильмам "Она была красивой", "Прорвемся!". Мать бедного семейства сыграла актриса Чо Ёджон, известная по фильму "Слуга, или правдивая история Бан-чжа", в которой немало постельных сцен.

Где смотреть фильм "Паразиты" онлайн и трейлер?

Фильм "Паразиты" выйдет в прокат в Украине 1 августа. На протяжении большей части августа его будут показывать во всех кинотеатрах страны. Также его можно посмотреть в сети по подписке в онлайн-кинотеатрах.

Уже в апреле в сети был доступен дублированный трейлер. Презентация нового фильма выглядит весьма заманчиво, и картина однозначно заслуживает внимания.

Как снимали фильм "Паразиты"?

Режиссер начал работу над картиной еще в 2013 году, уже тогда особенно остро стояла проблема социальной поляризации и огромной пропасти между бедными и богатыми. Поняв, что впервые снимает историю про богатых людей, он намеренно пригласил на их роли актеров, с которыми никогда не работал. Это должно было создать для зрителя эффект знакомства с новым миром.

Также режиссер признается, что никогда не снимал так много в замкнутых пространствах. Практически всё действие фильма разворачивается либо в каморке бедняков, либо в роскошном дворце богатой семьи.

Непосредственно к съемкам фильма приступили в мае 2018 года. Процесс продлился 77 дней и закончился в сентябре этого же года.

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