"Angry Birds в кино 2": смотреть онлайн, трейлер, актеры, сюжет

"Angry Birds в кино 2" – продолжение мультфильма о вечной борьбе злобных птичек и зеленых свиней, основанного на легендарной игре.

Его яркая премьера состоится уже этим летом. Зрители увидят нового противника, вокруг борьбы с которым будет строиться захватывающий сюжет сиквела. А пока вся информация о новом мультике, сюжет, история создания и трейлеры.

Когда выйдет "Angry Birds в кино 2"?

Выход продолжения мультфильма "Angry Birds в кино" планируется на 2 августа 2019 года – это мировая премьера. Украинские зрители смогут увидеть сиквел популярного мультика уже 15 августа.

Интересно, что изначально премьера планировалась на другую дату – 6 сентября. Но студия Sony перенесла релиз на лето, поэтому дети смогут насладиться свежим мультфильмом даже раньше. Причина переноса неизвестна – возможно это связано с круглой датой, ведь этим летом легендарной игре исполняется 10 лет.

О чем будет "Angry Birds в кино 2"?

Первая часть мультфильма поведала историю о том, как началось противостояние миролюбивых птичек, живущих на одиноком Птичьем острове, и зеленых свинок. В центре сюжет был Рэд – отшельник и одиночка, который не нравился всем своим сородичам. Именно он первым заподозрил неладное, когда на остров прибыли зеленые свиньи и сразу же предугадал их недобрые намерения.

Когда все остальные птицы узнали об истинной сущности вечно голодных зеленых свиней, началась священная война, которая длилась долгие годы.

Во второй части на горизонте появляется новый враг – Зета, живущая на замёрзшем острове. Она недовольна тем, что дальние родственники живут в теплых краях и кайфуют под солнцем. Зета твёрдо решила добраться до них и заставить других птиц почувствовать настоящую силу холода.

Весть о новой и страшной противнице заставляет птиц и свиней прекратить борьбу и пустить все силы на сопротивление холоду. Чтобы не замерзнуть и победить Зету, непримиримым врагам придется объединиться, утеплиться, придумать хитроумный план и действовать сообща. Удастся ли сделать это героям, которые враждовали всю жизнь?

Кто и как создал "Angry Birds в кино 2"?

Комедийный мультфильм основан на очень популярной серии игр Angry Birds от финской студии Rovio Entertainment. Вышедшая в 2009 году игра мгновенно обрела бешеную популярность и к 2015 году была скачана 3 миллиарда раз. Она считается одной из самых популярных и прибыльных игр.

Идея создания

Первая часть мультфильма по мотивам игры вышла в 2016 году и собрала 350 миллионов долларов. Несмотря на многие возмущенные отзывы зрителей, успех очевиден. Намёки на продолжение были уже в финальных титрах – оказалось, что король свиней Леонардо выжил и уже вынашивает новый хитрый план по уничтожению птичек.

Создатели мультфильма тоже уже вынашивали идею о второй части. Уже через полгода – в августе 2016 года Rovio объявила о подготовке к съемкам продолжения нашумевшего мультика.

Режиссеры и сценаристы

У новой части будет новый режиссер – теперь это Туроп Ван Орман. Это американский актер, сценарист и продюсер. Режиссером он до этого выступал только в малоизвестном мультисериале "Удивительные злоключения Флэпджека". Совместно с ним будет работать Джон Райс – один из режиссеров мультисериала "Рик и Морти". Ожидается, что смена режиссера изменит проект в лучшую сторону.

К работе над сценарием тоже были привлечены новые лица. Основным сценаристом сиквела стал Питер Эрекман. Когда-то он работал над разработкой сценариев для мультфильмов "Ледниковый период".

Озвучка

В апреле 2018 года был объявлен кастинг актеров для озвучивания нового мультфильма. Главные герои картины будут говорить голосами следующих людей:

Ред: Джейсон Судейкис – американский актер и комик, участвующий в телешоу "Субботним вечером в прямом эфире";

Чак: Джош Гэд – американский актер театра и кино;

Король свиней Леонард: Билл Хейдер – американский актер и комик;

Зета: Лесли Джонс – американская комедийная актриса;

Как видите, в основном к озвучиванию привлечены американские комедийные актеры и комики. Известные актеры и звезды голливуда в озвучке не участвуют.

Дистрибьютором мультфильма стала компания Columbia Pictures.

Где смотреть "Angry Birds в кино 2" и трейлер?

В феврале был выпущен тизер-трейлер, полноценный трейлер мультфильма Sony Pictures Entertainment выпустила 27 марта 2019 года. В нем зритель сразу увидел экстравагантную птичку Зету, которая станет главным врагом птиц и свиней.

Летом вышел второй – финальный трейлер предстоящей премьеры, в котором мы видим весьма забавных героев в ярких желтых пуховиках.

Сразу же после выпуска мультфильма его можно будет посмотреть в любом кинотеатре страны. Также смотреть "Angry Birds в кино 2" онлайн можно по подписке в интернет-кинотеатрах, практически сразу же после премьеры.

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