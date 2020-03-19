Как установить наблюдение за другим смартфоном: пять лучших приложений для слежки

Шпионские приложения бывают полезны по разным причинам. Первое, что приходит в голову — контроль за неверными супругами. Никто не хочет быть обманутым и в вопросах бизнеса. Или вы подозреваете, что ваша теща попала в секту и скоро отпишет квартиру служителям культа.
Рассуждения об этичности темы мы оставим морализаторам, а лучше обратимся к ее практической составляющей.
Также читайте на OBOZREVATEL другие наши статьи:
Они убивают смартфон: пять самых вредных приложений для телефона;
Как не убить батарею в телефоне: пять способов спасти любимый гаджет;
Не тратьте деньги зря! Пять бесполезных "фишек" в телефоне, на которые ведутся покупатели
Cocospy
Приложение представлено пользователям, как "трекер для родительского контроля”. На самом деле понятно, что контролировать можно не только детишек. Приложение-шпион работает на телефонах ОС Андроид и iOS. Оно работает скрытно и не пожирает заряд батареи так, как это делают аналогичные приложения.
Создать учетную запись в Cocospy легко и быстро. И бесплатно. На вашу электронную почту приходит письмо.
Далее надо скачать приложение. Не забудьте удалить его иконку с рабочего стола!
С этим приложением пользователь приобретает много возможностей.
Можно узнать, кто и кому звонил, длительность беседы.
Доступ к мессенджерам и социальным сетям
Можно просматривать контакты, сообщения чатов и медиафайлы. Это полезная функция, ведь так вы можете обезопасить своих детей от травли в соцсетях и деструктивных сообществ.
Пользователь может установить определенные границы, и если наблюдаемый человек пересечёт их, устройство пришлёт уведомление.
Возможность узнать пароли и логины. Приложение считывает, какие кнопки нажимает объект наблюдений.
FlexiSPY
Оно невидимо даже на последних моделях телефонов Андроид и совместимо с iOS.
Приложение прослушивает звонки онлайн.
Вы можете удалённо подключить микрофон и прослушивать окружение.
Функция клавиатурный шпион позволяет узнать логины и пароли от сайтов.
Имеется возможность записи телефонных разговоров, в том числе VolP вызовы. Отслеживает мессенджеры и переписку в социальных сетях.
С FlexiSPY доступны к просмотру все медиафайлы с отслеживаемого устройства, геолокация, полный отчёт истории браузера.
Есть возможность записывать видео с камеры устройства.
Пользователь может удаленно заблокировать нежелательные контакты, а также сам телефон.
FlexiSPY - не бесплатная программа. Но её относительная дороговизна компенсируется множеством функций. Чтобы установить программу-шпион, нужен физический доступ к чужому телефону на пару минут.
Spyzie
Своим пользователям Spyzie предлагает много интересных функций.
Снимки экрана отслеживаемого устройства.
Доступ к соцсетям и мессенджерам.
Функция записи телефонных разговоров. Просмотр контактов.
Читает смс-сообщения и даже сохраняет копии удалённой переписки.
Может заблокировать необходимые приложения, сайты.
Кейлогер. Считывает набранные пароли, которыми можно воспользоваться.
Доступ к истории и закладкам браузера, галерее.
Отслеживание местоположения.
У приложения есть и минусы. Отслеживаемое устройство будет быстрее нагреваться и возможно издавать необычные шумы.
mSpy
Приложением можно пользоваться без взлома прошивки аппарата. Оно надёжно. В остальном mSpy обладает стандартным набором функций для подобных приложений.
Это и отслеживание GPS, просмотр мультимедиа и истории браузера. Оно фиксирует все нажатия кнопок владельцем, чтобы узнать пароли. Перехватывает сообщения, но телефонные звонки не записывает.
XNSPY
Приложение-конкурент mSpy и FlexySpy, но стоит дешевле. Обладает всем стандартным набором функций приложений - шпионов. Приложение XNSPY
Интерес представляет функция записи звонков и разговоров через микрофон телефона.
С программой — шпионом может работать любой человек, если он умеет пользоваться современными гаджетами. Если вы сомневаетесь в выборе, воспользуйтесь тестовой версией приложения.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!