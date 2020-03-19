Как установить наблюдение за другим смартфоном: пять лучших приложений для слежки

Шпионские приложения бывают полезны по разным причинам. Первое, что приходит в голову — контроль за неверными супругами. Никто не хочет быть обманутым и в вопросах бизнеса. Или вы подозреваете, что ваша теща попала в секту и скоро отпишет квартиру служителям культа.

Рассуждения об этичности темы мы оставим морализаторам, а лучше обратимся к ее практической составляющей.

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Cocospy

Приложение представлено пользователям, как "трекер для родительского контроля”. На самом деле понятно, что контролировать можно не только детишек. Приложение-шпион работает на телефонах ОС Андроид и iOS. Оно работает скрытно и не пожирает заряд батареи так, как это делают аналогичные приложения.

Создать учетную запись в Cocospy легко и быстро. И бесплатно. На вашу электронную почту приходит письмо.

Далее надо скачать приложение. Не забудьте удалить его иконку с рабочего стола!

С этим приложением пользователь приобретает много возможностей.

Можно узнать, кто и кому звонил, длительность беседы.

Доступ к мессенджерам и социальным сетям

Можно просматривать контакты, сообщения чатов и медиафайлы. Это полезная функция, ведь так вы можете обезопасить своих детей от травли в соцсетях и деструктивных сообществ.

Пользователь может установить определенные границы, и если наблюдаемый человек пересечёт их, устройство пришлёт уведомление.

Возможность узнать пароли и логины. Приложение считывает, какие кнопки нажимает объект наблюдений.

FlexiSPY

Оно невидимо даже на последних моделях телефонов Андроид и совместимо с iOS.

Приложение прослушивает звонки онлайн.

Вы можете удалённо подключить микрофон и прослушивать окружение.

Функция клавиатурный шпион позволяет узнать логины и пароли от сайтов.

Имеется возможность записи телефонных разговоров, в том числе VolP вызовы. Отслеживает мессенджеры и переписку в социальных сетях.

С FlexiSPY доступны к просмотру все медиафайлы с отслеживаемого устройства, геолокация, полный отчёт истории браузера.

Есть возможность записывать видео с камеры устройства.

Пользователь может удаленно заблокировать нежелательные контакты, а также сам телефон.

FlexiSPY - не бесплатная программа. Но её относительная дороговизна компенсируется множеством функций. Чтобы установить программу-шпион, нужен физический доступ к чужому телефону на пару минут.

Spyzie

Своим пользователям Spyzie предлагает много интересных функций.

Снимки экрана отслеживаемого устройства.

Доступ к соцсетям и мессенджерам.

Функция записи телефонных разговоров. Просмотр контактов.

Читает смс-сообщения и даже сохраняет копии удалённой переписки.

Может заблокировать необходимые приложения, сайты.

Кейлогер. Считывает набранные пароли, которыми можно воспользоваться.

Доступ к истории и закладкам браузера, галерее.

Отслеживание местоположения.

У приложения есть и минусы. Отслеживаемое устройство будет быстрее нагреваться и возможно издавать необычные шумы.

mSpy

Приложением можно пользоваться без взлома прошивки аппарата. Оно надёжно. В остальном mSpy обладает стандартным набором функций для подобных приложений.

Это и отслеживание GPS, просмотр мультимедиа и истории браузера. Оно фиксирует все нажатия кнопок владельцем, чтобы узнать пароли. Перехватывает сообщения, но телефонные звонки не записывает.

XNSPY

Приложение-конкурент mSpy и FlexySpy, но стоит дешевле. Обладает всем стандартным набором функций приложений - шпионов. Приложение XNSPY

Интерес представляет функция записи звонков и разговоров через микрофон телефона.

С программой — шпионом может работать любой человек, если он умеет пользоваться современными гаджетами. Если вы сомневаетесь в выборе, воспользуйтесь тестовой версией приложения.

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