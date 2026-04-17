Вышел трейлер новой части 'Знакомства с Факерами': когда премьера

Ариана Гранде возвращается в кино. На ежегодном съезде владельцев кинотеатров CinemaCon в Лас-Вегасе студия Universal показала трейлер продолжения комедии "Знакомство с Факерами", в котором Гранде играет одну из ролей.

Видео дня

Актриса и певица присоединилась к Роберту Де Ниро и Бену Стиллеру, чтобы разыграть с ними очередной семейный конфликт. Лента выйдет в ноябре этого года.

Комедия станет продолжением франшизы, в которой уже есть три фильма: "Знакомство с родителями" и две части "Знакомства с Факерами". На этот раз по сюжету сын Грега Факера (Стиллер) по имени Генри (Скайлер Джизондо) привозит домой свою возлюбленную Оливию Джонс (Гранде).

Девушка оказывается настоящей перфекционисткой. Она сообщает семье Факеров, что училась на переговорщика ФБР и теперь собирается использовать свои профессиональные навыки, чтобы "освободить" парня от чрезмерной опеки отца. Более того, Оливия моментально находит общий язык с дедом семьи – бывшим агентом ЦРУ Джеком (Де Ниро). Она получает полное одобрение от всей семьи, кроме самого Грега, который теперь оказывается тем самым невыносимым отцом, который не готов принять в семью нового человека.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.