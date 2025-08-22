Второй сезон 'Платонических отношений' собрал рекордные 100% на Rotten Tomatoes: что это за сериал

Стриминг Apple TV недавно выпустил второй сезон довольно успешного комедийного сериала "Платонические отношения". Первая часть шоу с Сетом Рогеном и Роуз Бирн в главных ролях стал неожиданным хитом платформы, а вторая пошла еще дальше.

По данным агрегатора Rotten Tomatoes, на момент написания заметки второй сезон "Платонических отношений" имеет 100% рейтинг одобрения от критиков (на основе 27 рецензий) и 81% – от зрителей. OBOZ.UA разбирался, в чем секрет успеха сериала.

О чем рассказывают "Платонические отношения"

Сюжет шоу, созданного сценаристами и шоураннерами Фраческой Дельбанко и Николасом Столлером, крутится вокруг двух героев среднего возраста. Сильвия (Бирн) воспитывает троих детей и полностью утонула в быту. Уилл (Роген) только что расстался с любимой женой и страдает из-за этого. Когда-то в юности эти двое дружили, но потом судьба развела их. Теперь они пробуют возродить свою дружбу и, похоже, это и есть именно то, что им было сейчас нужно.

Почему второй сезон понравился критикам

Еще с первого сезона обозреватели хвалили химию между главным актерами. Бирн и Роген ранее уже играли супругов в комедии Зака Эфрона "Соседи". В "Платонических отншениях" их герои имеют больше пространства между собой, поэтому актерам удачно удается создать интересную динамику между персонажами. Они одновременно переживают кризис среднего возраста, поэтому находят друг в друге понимание и безусловную поддержку без осуждения. В их дружбу верить легко, как никогда.

Хвалят критики и лучший баланс комедии и драмы в жизни Уилла и Сильвии. Сериал сохраняет легкий стиль повествования, но добавляет больше мелких деталей из реальной жизни, которые резонируют с аудиторией. Юмор здесь острый, но одновременно щемящий, он удачно передает жизненный опыт своих создателей, которые явно знают, о чем они говорят.

Кроме того, второй сезон дает больше пространства второстепенным персонажам, и это хорошо работает на историю в целом. Актерский ансамбль, в который входят, Люк Макфарлейн, Карла Галло, Эйди Брайант и другие, работает удивительно слаженно.

Зрителям понравилось и то, что между главным героями нет скрытого романа – никто из них не имеет романтических планов на партнера. А это редкость для современных телевизионных шоу. Более того, даннная линия воплощена очень удачно за счет того, что сценаристы хорошо знают, о чем они разговаривают со зрителем. Они демонстрируют хаос взрослой жизни во всей его полноте, но при этом не драматизируют и не романтизируют его. Жанровый баланс с драматическими шутками, теплыми эмоциями и нотками ностальгии хорошо сработал на зрителей.

Второй сезон "Платонических отношений" стартовал на Apple TV 6 августа. Он будет включать 10 серий по 30 минут, которые выходят раз в неделю. Заключительный эпизод должен выйти 1 октября. Будет ли шоу продлено на третий сезон, пока неизвестно, однако критики считают, что шансы достаточно велики.

