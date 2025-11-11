'V означает Вендетта': по культовому комиксу снимут сериал

Антиутопический комикс DC "V значит Вендетта" экранизируют в виде сериала. И сделает это американский телеканал НВО, известный такими хитами, как "Клан Сопрано", "Секс и город", "Игра престолов", "Чернобыль" и т.д.

Информацию о том, что шоу находится на ранней стадии разработки, эксклюзивно опубликовало издание Variety. По словам его источников, сценарий к сериалу должен написать Пит Джексон, известный по таким высоко оцененным проектам как "Затерянный" и "Смерть Банни Мунро". Исполнительным продюсером "V значит Вендетта" станет глава DC Studio Джеймс Ганн вместе со своим партнером Питером Сафраном. Сейчас HBO и DC Studios не комментируют новость.

Комикс "V означает Вендетта" создал легендарный Алан Мур, а проиллюстрировал Дэвид Ллойд. Их комикс-ериал стартовал в 1982 году в британской антологии "Воин", а в 1988 году перешел к DC.

История комикса разворачивается в Великобритании. В не слишком отдаленном антиутопическом будущем страной руководит фашистская партия Норсфайр. Анархист по имени V, известный своей характерной маской Гая Фокса, стремится свергнуть правительство с помощью Иви Гаммонд, молодой женщины, которую он спас от секретной полиции страны.

Если сериал "V означает Вендетта" получит зеленый свет на выпуск, он станет последним игровым телешоу DC Studios, которое выйдет на HBO. Предыдущий такой проект, сериал "Пингвин" с Колином Фарреллом и Кристин Милиоти оказался чрезвычайно успешным. Прямое продолжение фильма Мэтта Ривза "Бэтмен" получило девять премий "Эмми".

Далее HBO покажет драматический сериал "Фонари" с Кайлом Чандлером и Аароном Пьером в ролях Зеленых Фонарей Гала Джордана и Джона Стюарта. Дата премьеры пока не определена, но ожидается, что она состоится в начале 2026 года.

HBO также выпустил расхваленную критиками драму "Хранители", которая стала продолжением оригинального графического романа, созданного Муром и Дэйвом Гиббонсом. Этот сериал вышел в 2019 году. Это произошло за три года до назначения Ганна и Сафрана руководителями кино- и телевизионного бизнеса DC.

"V означает Вендетта" был адаптирован в художественный фильм в 2005 году, с Хьюго Уивингом в роли V и Натали Портман в роли Иви. Джеймс МакТиг снял фильм, а Вачовски написали сценарий. Фильм получил положительные отзывы критиков после выхода и собрал более 130 миллионов долларов во всем мире.

