В фильме 'Мстители: Судный день' вернут героя Ченнинга Татума: известны детали

Сюжет и список героев блокбастера Marvel "Мстители" с подзаголовком "Судный день", который должен выйти в декабре 2026 года, держат в строгом секрете. Но некоторые детали постепенно выпускают в прессе, чтобы держать интерес к картине на высоком уровне.

Так актер Ченнинг Татум в своем свежем интервью изданию Variety подтвердил слухи о том, что он появится в фильме. Актер вернется к роли мутанта Гамбита, которого уже играл в фильме "Дэдпул и Росомаха".

Ранее планировалось выпустить сольник о Гамбите, но этим планам не суждено было воплотиться. Помешало подписание соглашения о покупке корпорацией Disney студии Fox. После этого все права на Людей Икс, к вселенной которых принадлежит супергерой, перешли "мышиному дому" и некоторые проекты пришлось отменить. Сейчас Татум иронизирует, что сольный фильм, посвященный Гамбиту, был бы провалом, поэтому тот срыв был только к лучшему.

Своего персонажа актер называет своеобразным контрастом к безупречному образу типичного супергероя, который мы часто видим в комикс-кино. "Ему нравятся женщины, он курит, он пьет. Он не просто спасает мир — нам нужны и те, и другие, но и контраст", — сказал Татум журналистам.

Учитывая то, что Гамбит в ленте "Дэдпул и Росомаха" играл на стороне добра, можно предположить, что и в "Мстителях: Судный день" он тоже станет одним из тех, кто выступит против суперзлодея Доктора Дума. Его, напомним, воплотит Роберт Дауни-младший. Каким образом авторы франшизы превратят его из Железного Человека в угрозу всей вселенной – одна из главных интриг будущей картины.

На вопрос, был ли смысл присоединяться к Marvel сейчас, когда многие обозреватели индустрии считают, что бренд уже прошел свой пик, Татум не ответил. Однако намекнул, что режиссеры будущей ленты братья Энтони и Джо Руссо хотят сохранить в "Судном дне" баланс юмора и драматизма, поэтому стоит ожидать, что Гамбит в какой-то момент "сбросит маску" и станет серьезным.

Лента "Мстители: Судный день" должна выйти в прокат 18 декабря 2026 года. Съемки ленты стартовали этой весной. По слухам, они проходят без финальной версии сценария, что вызывает скепсис у некоторых обозревателей – они предполагают, что это может плохо сказаться на цельности готовой истории.

