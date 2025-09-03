'Ледниковый период 6': известно, когда выйдет новый мультик

Теперь это официально: анимационная франшиза "Ледниковый период" получит шестую часть. И уже объявлены полное название и дата выхода ленты.

Видео дня

Как пишет издание Deadline, на презентации Destination D23 от студии Disney стало известно, что мультфильм получит название "Ледниковый период: Точка кипения" (Ice Age: Boiling Point). Он станет продолжением ленты Ледниковый период: Столкновение неизбежно" 2016 года. Премьера пока запланирована на 5 февраля 2027 года. Cиквел описывается как "безумное приключение, полное динозавров и лавы, в котором Мэнни, Сид, Диего, Элли, Скрет и другие члены стаи посетят неизведанные ранее уголки коварного Затерянного мира".

Спустя почти десять лет после выхода последнего фильма "Ледникового периода" Disney объявила о начале производства "Точки кипения" в ноябре прошлого года. Тогда же стало известно, что Рэй Романо, Джон Легуизамо, Денис Лири, Саймон Пегг и Куин Латифа снова озвучат своих персонажей. Во время презентации проект получил официальное подтверждение – очевидно, сейчас он находится на активной стадии производства.

Пять фильмов "Ледникового периода" собрали в мировом прокате 3,2 миллиарда долларов, но, как и у подавляющего большинства франшиз, каждый следующий фильм выходил менее удачным, чем предыдущий. Последняя на сегодня часть принесла в кассу 408,5 миллиона долларов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда выйдет сиквел боевика "Мортал комбат " – дату премьеры недавно перенесли.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.