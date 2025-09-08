Когда выйдет четвертый сезон 'Ведьмака': в сеть слили дату

Последний на сегодня, третий сезон сериала "Ведьмак" от Netflix, основанный на романах польского фантаста Анджея Сапковского, вышел летом 2023 года. И вот наконец-то стало известно, когда выйдет четвертая часть приключений Геральта из Ривии.

Как пишет блог Redanian Intelligence, съемки четвертого сезона завершились почти год назад, и с тех пор новые эпизоды находились на стадии постпродакшена. О четвертом сезоне пока известно лишь, что в главной роли здесь дебютирует Лиам Хемсворт, который заменил в образе Геральта британца Генри Кавилла. Никаких промо-материалов следующей части до сих пор Netflix не выпускал. Но авторам блога удалось узнать приблизительную дату премьеры нового сезона "Ведьмака" – он должен выйти уже в октябре.

Ранее ходили слухи, что следующую часть шоу перенесут на 2026 год, но, похоже, она все же выйдет в конце октября. Также продолжается работа над спин-оффом "Ведьмака"

Сейчас в расписании премьер Netlfix есть только один свободный слот, в котором мог бы дебютировать четвертый сезон. И это 30 октября. Впрочем, сама платформа пока никаких дат не называла.

Также авторам блога удалось узнать, что новые серии "Ведьмака" выйдут все вместе. Делить сезон на две части, как это Netlfix делает со своими самыми громкими проектами, в этот раз не станут.

Тем временем продолжается работа над спин-оффом "Крысы: Сага о Ведьмаке". Он расскажет о жизни Цири в одноименной банде до ее встречи с Геральтом. Спин-офф выйдет полнометражным спецвыпуском. Вероятно, это произойдет в конце этого года, хотя месяц и дата пока неизвестны.

Если данные "Реданской разведки" достоверны, в ближайшее время должен выйти тизер нового сезона "Ведьмака". В последнее время Netlfix начал запускать продвижение сериала примерно за месяц до релиза.

Тем временем другие, не относящиеся к стримингу проекты по вселенной "Ведьмака" продвигаются более успешно. Так книга Анджея Сапковского "Перекресток воронов" из саги о Геральте уже доступна для приобретения в Польше и в этом месяце выйдет на международном рынке. Также активно продвигается к релизу новая игра студии CD Projekt Red, которая сейчас готовит к выходу видеоигру "Ведьмак 4", главной героиней которой станет Цири.

