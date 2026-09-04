Украинское кино под открытым небом: в Киеве состоялся специальный показ фильма "Отель „Соколиное сияние"

В конце лета в Киеве состоялся специальный киновечер, посвященный украинской романтической комедии "Отель "Соколиное сияние"". Мероприятие организовали кино- и телевизионная платформа "Киевстар ТВ", соучредительница PR-агентства Holosni Дарина Лотоцкая, инфлюенсерка и основательница авторских мероприятий "Бранч под каштанами" Алиса Дикалова, а также киноблогерша и основательница киноблога Cinemais Марина Шульц.

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Главным событием вечера стал специальный показ "Отеля "Соколиное сияние"" – первого оригинального полнометражного художественного фильма "Киевстар ТВ", созданного совместно с FILM.UA Group. События романтической комедии разворачиваются в семейном отеле, основанном Василием Соколом. Своё название он получил благодаря редкому природному явлению – загадочному сиянию над горной вершиной. Это история о чувствах, семье, неожиданных встречах и месте, способном изменить жизнь людей.

Эксклюзивная премьера на платформе состоялась 24 августа, в день 35-й годовщины Независимости Украины.

Киновечер прошел на площадке "Поляна ВДНХ" и собрал представителей киноиндустрии, медиа, блогеров и ценителей украинского кино. Ведущим вечера выступил Денис Переверзев.

Программа вечера вышла за рамки традиционного кинопоказа. Перед просмотром Марина Шульц провела специальную кинолекцию о создании кино в условиях войны и важности романтического жанра фильмов в наше время.

Отдельной частью программы стала встреча с создателями фильма "Отель "Соколиное сияние"". Гости узнали больше о создании сюжета, атмосфере на съемочной площадке и услышали эксклюзивные истории, которые остались за кадром.

Отдельной изюминкой вечера стало музыкальное выступление финалистки 6-го сезона шоу "Голос страны" Иванки Червинской и Геннадия Бондаря, которые специально приехали в Киев и исполнили для гостей традиционные украинские песни.

"Похоже, завершать лето вместе за просмотром хорошего кино уже становится нашей ежегодной традицией. В прошлом году мы смотрели "Грязные танцы" – голливудскую классику, а в этом году посвятили наш вечер современному украинскому кино. Для нас это прежде всего возможность собрать вместе людей, которые любят кино, создать особую атмосферу и красиво провести один из последних летних вечеров. А каким будет наш следующий киновечер – покажет время", – рассказывают организаторки мероприятия Дарья Лотоцкая, Алиса Дикалова и Марина Шульц.

Партнерами мероприятия стали Fiorelli, MAKEUP и "Карпатская Джерельная".

"Отель "Соколиное сияние"" эксклюзивно доступен для просмотра на платформе "Киевстар ТВ".