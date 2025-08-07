'Уэнздей' 2: что показали в первых четырех сериях, которые понравились критикам больше, чем весь предыдущий сезон

6 августа состоялась премьера первой части второго сезона сериала в жанре ужасов "Уэнздей", сюжет которого стал гораздо более жутким и напряженным чем предыдущий. Зрители остались в восторге после просмотра новых четырех эпизодов, более того, их очень высоко оценили и кинокритики.

Видео дня

На платформе Rotten Tomatoes рейтинг второго сезона проекта составляет 82%, тогда как первый имеет отметку 73%. Неудивительно, что продолжение нашумевшей ленты достигло такого успеха, ведь создатели добавили новых персонажей, уменьшили количество любовных линий и сосредоточились на расследовании загадочных преступлений.

Что происходило в первых четырех сериях нового сезона

После того, как главная героиня Уэнздей Адамс спасла "Невермор" от монстра Гайда в первом сезоне, стала настоящей звездой академии. Вернувшись после летних каникул, она получила статус местной знаменитости и превратилась в кумира для многих учеников. Новое "звание" Уэнздей отнюдь не нравится и она откровенно признается, что больше наслаждалась пребыванием в школе, когда ее все боялись и ненавидели.

Сюжет сериала обостряется, когда вблизи академии снова происходят жестокие убийства, а главная героиня пытается найти преступника. В частности, Уэнздей видит в видениях смерть лучшей подруги – оборотня Энди и хочет сделать все, чтобы ее спасти. Она достигает успехов в расследовании смерти пациентов психиатрической больницы Уиллоу-Хилл, обнаруживая, что урны, где якобы был их прах, на самом деле содержали останки животных. Однако на пути Уэнздей стала одноглазая ворона, которая все время преследовала девушку по приказу ее соперника и украла некрологи, которые она собрала в качестве доказательств. Тогда главная героиня привлекла к расследованию своего дядю Фестера, чтобы тот устроился в Уиллоу-Хилл и нашел "Лоис" – имя, которое было написано вверху доски, соединяющей все некрологи умерших изгнанников, которые она нашла в доме покойного шерифа Галпина.

Впоследствии девушка выяснила, что все свидетельства о смерти пациентов подписывал учитель естественных наук "Невермора" Августус Стоунхерст, который также попал в психиатрическую больницу. Уэнздей с дядей нашли попугая преподавателя, который назвал им код для входа в помещение технического обслуживания, что должно было привести их к главному преступнику. Оказалось, что "Лоис" это не человек, а аббревиатура секретной программы, предназначенной для изъятия способностей изгнанников, чтобы ими могли пользоваться нормальные люди. Уэнздей и Фестер нашли камеры, где находились все пациенты Уиллоу-Хилл, которых считали мертвыми.

Здесь выяснилось, что таинственной птицей, которая преследовала главную героиню, была дочь Августа Стоунхерста – Джуди, известная как помощница главного психиатра Уиллоу-Хилл. Она продолжала дело отца, ведь сама было его самым успешным экспериментом. Узнав это, Фестер выпустил всех изгнанников на волю и они начали нападать на Джуди, кроме одной пациентки. Возможно, она окажется давно потерянной сестрой Мортиции Адамс – Офелией.

Тем временем Тайлера Галпина, который превращался в монстра Гайда, удалось освободить. Он пронзил своими когтями владелицу – Лорел Гейтс, а позже встретил Уэнздей и выбросил ее через окно, из-за чего она впала в кому. Как закончится второй сезон зрители узнают 3 августа, когда выйдут финальные серии.

Новые персонажи

Академия "Невермор" теперь имеет нового директора – Барри Дорта, которого сыграл лауреат премии "Золотой глобус" Стив Бушеми. Его персонаж невероятно любит школу, постоянно носит фиолетовую форму и хочет уберечь ее от влияния обычных людей. Появляется в школе и новая преподавательница музыки Айседора Капри, в которую перевоплотилась исполнительница Билли Пайпер.

У Уэнздей теперь есть главная поклонница Иви Темплтон, которую сыграла Агнес ДеМилль. Девушка постоянно ходит возле главной героини и даже немного нервирует ее подругу Энди. Профессора "Невермора" Орлоффа сыграл 86-летний актер Кристофер Ллойд. Он появлялся в оригинальном фильме "Семейка Аддамсов" 1991 года. А вот во второй части нового сезона сериала появится певица Леди Гага. Она воплотилась в роль преподавательницы академии Розалин Ротвуд. Знакомят создатели проекта зрителей и с мамой Мортиции – Хестер Фрумп, которую сыграла Джоанна Ламли.

Хейли Джоэл Осмент исполнил роль серийного убийцы по прозвищу "Скальпер из Канзас-Сити", который был одержим куклами. Главным врачом Уиллоу-Хилл Рэйчел Фэйрберн стала британская актриса Тэнди Ньютон. А вот загадочную Джуди, которая была причастна к исчезновению изгнанников, сыграла Хизер Матараццо.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда сериала "Уэнздей" обратилась к украинцам в день премьеры второго сезона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!