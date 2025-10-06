Сценарий 'Константина 2' уже готов: снимут ли продолжение с Киану Ривзом

Киану Ривз готов вернуться к роли детектива-окультиста Джона Константина и он уже на шаг ближе к этой цели. Актер сообщил, что получил новый вариант сценария фильма "Константин 2" и планирует вскоре показать его боссам DC Studios, которым принадлежит этот персонаж.

Видео дня

Об этом сообщает издание IGN со ссылкой на интервью Ривза YouTube-каналу Fandango. Ривз общался с его журналистами о своем новом фильме Good Fortune, в котором он играет ангела, и разговор не мог в какой-то момент не повернуть в сторону культового мистического триллера 2005 года. Тогда на волне своего успеха в "Матрице" Ривз сыграл роль Джона Константина, снова попав во все зрительские топы. В течение 20 лет после этого фанаты требовали продолжения и сам актер не раз говорил, что рад был бы поработать над сиквелом.

"Знаете, нам прислали еще один черновик сценария. Ждем. Отдадим его в студию. Надеюсь, им также понравится", – сказал Ривз в своем интервью. Более того, он намекнул, что, если проект получит зеленый свет, его действие будет происходить в том же мире, что и в оригинальном фильме. И в шутку пообещал, что "Джон Константин будет мучиться еще сильнее".

Стоит отметить, что ранее на сиквел намекал еще и Петер Стормаре, сыгравший в "Константине" Люцифера. В мае он предположил, что вторая часть может выйти и он готов вернуться в ней к своему ужасающему образу.

При этом Стормаре отметил, что студия пока хочет видеть в сиквеле больше экшена, боевых сцен и трюков. А вот Ривз, наоборот, стремится сосредоточиться на внутреннем мире своего персонажа. В случае, если проект запустят в работу, сторонам придется искать компромисс.

Напомним также, что в феврале этого года Ривз сообщал, что общался по поводу запуска "Константина 2" с боссами DC Studios и представил им сюжет будущей ленты. По его словам, они согласились, что попробовать стоит, поэтому команда сценаристов взялась за разработку скрипта.

Тем не менее, пока Константин 2" не является подтвержденным проектом в перезапуске киновселенной DC. Ни режиссер Джеймс Ганн, который отвечает за него, ни его партнер Питер Сафран пока не упоминали о нем, как о вероятном. Так что однозначно утверждать, что сиквел "Константина" увидит свет, пока нельзя.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что культовый сериал "Острые козырьки" неожиданно продлили еще на два сезона.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.