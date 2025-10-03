'Острые козырьки': хитовый сериал неожиданно продлили еще на 2 сезона

Сериал "Острые козырьки", завоевавший сердца миллионов зрителей, получил продолжение на два новых сезона от Netflix и BBC. Действие нового проекта авторства Стивена Найта будет разворачиваться в Бирмингеме 1953 года, после разрушительных событий Второй мировой войны.

В центре сюжета – новое поколение семьи Шелби, которое борется за власть в отстраивающемся городе. Киллиан Мерфи, звезда оригинального сериала, на этот раз выступает исполнительным продюсером, а актерский состав пока держат в тайне.

Новый сериал сосредоточится на послевоенной реконструкции Бирмингема, где масштабный проект восстановления города становится ареной жестокого противостояния. По словам создателей, это будет история о "городе возможностей и опасностей", где семья Шелби снова окажется в эпицентре событий.

Съемки будут проходить в Бирмингеме на студии Digbeth Loc, что добавит аутентичности атмосфере сериала. Продюсерские компании Kudos и Garrison Drama, которые работали над оригинальными сезонами и будущим фильмом, обеспечат высокое качество нового проекта.

Стивен Найт, автор сериала, выразил восторг от новой главы истории "Острых козырьков", пишет Variety. "Это будет адская поездка, – отметил он, – ведь мы расскажем о Бирмингеме, который возрождается после войны, и о новом поколении Шелби, которое берет руль в свои руки". Каждый из двух сезонов будет состоять из шести 60-минутных эпизодов, обещающих насыщенное повествование.

Исполнительными продюсерами, кроме Найта и Мерфи, выступят Карен Уилсон, Мартин Гейнс, Джейми Глейзбрук, Джо Макклеллан, Даниэль Скотт Хотон, Мона Куреши и Тоби Бентли.

