Спинофф популярного ситкома 'Офис' выйдет уже в сентябре: трейлер 'Газеты'

В сентябре выйдет новый сериал "Газета" (The Paper) – официальный спиноф популярного американского ситкома "Офис". Проект снят в формате псевдодокументальной комедии, а в актерский состав вошел один из героев оригинального сериала – бухгалтер Оскар Мартинес, роль которого снова исполняет Оскар Нуньес.

События разворачиваются в редакции региональной газеты, которая борется за выживание на фоне кризиса традиционных медиа. Детали рассказало издание Variety.

"Toledo Truth Teller" – провинциальная газета из американского Среднего Запада, которая переживает не лучшие времена. Ситуацию пытается исправить новый главный редактор, амбициозный журналист Нед Сэмпсон, которого играет Домнал Глисон. Его персонаж мечтает реформировать устаревшее медиа, преодолевая бюджетные сокращения.

И, конечно, в офисе газеты хватает абсурда – он делит пространство с компанией по производству туалетной бумаги.

Кроме Нуньеса и Глисона, в сериале снимаются: Сабрина Импаччаторе, Челси Фрей, Мелвин Грегг, Гбемисола Икумело, Алекс Эдельман, Рамона Янг, Тим Ки.

Среди приглашенных звезд – Трейси Леттс, Молли Эфраим, Нэнси Ленехан, Мо Уэлч и другие.

Сериал создали Грег Дэниелс (автор американской версии "Офиса") и Майкл Коман (соавтор "Nathan for You"). В роли шоураннеров и сценаристов они оба отвечают за стиль и юмор нового шоу. Также среди исполнительных продюсеров – Рики Джервейс и Стивен Мерчант (авторы оригинального британского "Офиса"), Говард Кляйн и Universal Television.

Премьера сериала "Газета" состоится 4 сентября 2025 года на стриминговой платформе Peacock. В день старта выйдут первые четыре эпизода, остальные – еженедельно.

Судя по трейлеру, зрителей ждет остроумная сатира на современные медиа, кризис журналистики, борьбу с "кликабельностью" и поиски смысла в мире офисного абсурда. И, как и в оригинальном "Офисе", главная сила сериала – в героях, которые неуклюже пытаются быть важными в системе, которая давно в них не нуждается.

