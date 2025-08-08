'Насколько плохо, что аж смешно': почему новая 'Война миров' стала разочарованием для кинокритиков

Новый фильм от Amazon Prime Video "Война миров" стремительно набрал популярность онлайн, но совсем не так, как надеялись его создатели. Адаптацию классического романа Герберта Уэллса оказалась не просто неудачной, ее уже называют одним из худших научно-фантастических фильмов последних лет.

В главной роли – рэпер и актер Ice Cube, который играет сотрудника Департамента внутренней безопасности США Уилла Редфорда. Его задача – остановить известного хакера, но как раз в этот момент начинается масштабное вторжение инопланетян. Детали об отзывах критиков рассказало издание Hollywood Reporter.

В актерский состав также вошли Ева Лонгория, Майкл О'Нил, Иман Бенсон, Кларк Грегг и Андреа Сэвидж. Продюсерами стали Патрик Айелло и Тимур Бекмамбетов, а режиссером – клипмейкер Рич Ли, известный по видео для Эминема.

На первый взгляд, сюжет интригует, но в реальности фильм не выдержал никакой критики. По состоянию на 7 августа рейтинг на Rotten Tomatoes едва поднялся до 4% на основе более 20 рецензий.

Большинство рецензий объединены общим тезисом: это плохо сделанный, дешевый и бессмысленный фильм, напрасно тратящий потенциал культового первоисточника.

Эд Пауэр (The Daily Telegraph) отметил: "Это бессмысленно, халтурно и перегружено сценами, где Ice Cube просто сидит перед монитором, выглядя так, будто у него расстройство желудка. Это "высасывает" все удовольствие из истории о вторжении пришельцев".

Он добавил, что даже инопланетяне, увидев эту версию "Войны миров", передумают нападать на Землю.

Иан Фриер (Empire) указал на ужасное качество съемки и сценария: "Режиссер, который снимал клипы для Эминема, совершенно не умеет показывать диалоги через экраны. Финальная сцена – это уже настоящий гротеск".

Некоторые критики признают, что попытка осовременить роман Уэллса через призму технологий, хакерства, наблюдения могла бы сработать, если бы реализация не была настолько неудачной.

Маршал Шаффер (Decider) пишет, что фильм превращает главного героя, сотрудника системы надзора, в пассивного наблюдателя, который так же бессильно смотрит, как общество разрушается на его глазах через монитор.

Многие зрители (и даже рецензенты) отмечают, что некоторые сцены получились настолько нелепыми, что вызывают смех.

Джордон Сирл (Loud and Clear) подчеркнул: "Сценарий – катастрофа. А в паре с игрой Ice Cube это окончательно превращается в пародию. Больше всего эмоций его герой проявляет не тогда, когда умирают люди, а когда пришельцы атакуют страницу его покойной жены в Facebook".

"Война миров" Уэллса – произведение, которое уже не раз переосмысливали: радиопостановка Орсона Уэллса (1938), блокбастер Спилберга (2005), сериалы BBC. Но эта версия 2025 года – пример того, как даже культовая история может провалиться, если отсутствуют логика в сценарии, режиссерское видение, адекватный кастинг, качественные эффекты и диалоги.

