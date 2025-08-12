'Шрек 5' во второй раз перенесли: когда теперь выйдет мультфильм и почему в сети разгорелся скандал из-за тизера

Долгожданное продолжение легендарной франшизы "Шрек" снова изменило дату премьеры. Студии Universal и DreamWorks Animation официально объявили, что новый мультфильм "Шрек 5" вместо 23 декабря 2026 года выйдет на экраны только 30 июня 2027 года. Это уже второй перенос релиза: сначала анимационную ленту планировали представить летом 2026 года, затем дату изменили на конец года, а теперь – на середину следующего лета.

Причины очередной задержки официально не названы, пишет Variety. Однако в студии Universal отмечают, что именно летние месяцы традиционно приносят лучшие кассовые сборы для анимационных проектов. Например, франшизы "Гадкий я", "Как приручить дракона" и "Братья Супер Марио в кино" показали значительный успех, выходя именно летом. Также новый релиз "Шрека" размещен вплотную к премьере анимационной ленты Sony "Человек-паук: По ту сторону Вселенной", которая должна выйти за неделю до него.

Стоит отметить, что ранее планируемый декабрьский релиз должен был столкнуться с сильной конкуренцией от семейных фильмов Disney – "Мстители: Судный день" и "Ледниковый период 6". В рамках реструктуризации графиков Universal также перенесла другой анимационный проект – фильм Illumination без названия – с конца июня 2027 года на 16 апреля того же года.

Пятая часть анимационной саги возвращает на экраны любимых персонажей: Майк Майерс вернется в роли Шрека, Эдди Мерфи – Ослика, а Кэмерон Диас снова озвучит принцессу Фиону. Новым голосом в проекте станет известная актриса Зендая, которая озвучит дочь главных героев. Режиссерами выступают Конрад Вернон и Уолт Дорн, которые ранее работали над франшизой.

"Шрек" занимает особое место в истории анимации. Первый фильм вышел на экраны в 2001 году и быстро стал культовым благодаря своему ироничному взгляду на классические сказки, юмору и новаторской анимации. Лента собрала около 500 миллионов долларов в мировом прокате и стала первым анимационным фильмом, удостоенным премии "Оскар". После него вышли еще три сиквела: "Шрек 2" (2004), "Шрек Третий" (2007) и "Шрек навсегда" (2010), а также два спин-оффа о Коте в сапогах, которые дополнили историю вселенной. В целом франшиза собрала более 1,6 миллиарда долларов.

Первый официальный тизер "Шрека 5" появился в феврале 2025-го и вызвал волну обсуждений в фанатской среде. Короткий ролик длительностью менее 30 секунд показал знакомых героев – Шрека, Фиону, Ослика и Пиноккио, которые постарели, а также дочь людоеда. Важной особенностью тизера стало обновление стиля: магическое зеркало демонстрировало современные тренды – танцы, мемы, популярные в интернете события.

Однако это осовременивание вызвало неоднозначную реакцию. Часть зрителей критически отнеслась к изменениям во внешнем виде персонажей и более глянцевой анимации. Некоторые считали, что такая модернизация разрушает дух оригинала, который был гораздо "грубее" и юмористический в своем стиле. Обсуждения в соцсетях переросли в настоящий скандал с критикой студии DreamWorks. Несмотря на это, в компании пока не комментировали волну негатива.

Впрочем, фанатов франшизы в прошлом году порадовал сам актер Эдди Мерфи, который еще в июне 2024-го сообщил, что студия не только работает над "Шреком 5", но и планирует отдельный спин-офф об Осле. По его словам, мультфильмы будут выходить по очереди: сначала новый "Шрек", а уже после него история Ослика.

Стоит вспомнить, что с момента премьеры первой части прошло уже более 24 лет, а с выхода четвертого "Шрека" – 15 лет. За это время все части и спинофы заслужили статус классики анимации и сформировали большую фанбазу. Актеры, которые озвучивали главных героев, остаются тесно связанными с проектом – в частности, генеральный директор Illumination Кристофер Меледандри в 2023 году выразил желание вернуть оригинальные голоса Майка Майерса и Кэмерон Диас в будущих проектах.

