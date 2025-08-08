Съемки 'Бэтмена 2' начнутся весной: когда обещают премьеру фильма

Перезапуск кинофраншизы о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли официально признан успешным. Студии DC и Warner Bros. объявили, что весной 2026 года начнут съемки сиквела, а сам фильм увидит свет в октябре 2027 года.

Видео дня

Как пишет издание Variety, "Бэтмен 2" режиссера Мэтта Ривза в ближайшие годы станет для Паттинсона третьим крупным кинопроектом. Он также появится в "Одиссее" Кристофера Нолана и "Дюне 3" Дени Вильнева.

Кроме того, Warner Bros. Discovery в письме к акционерам отметила недавний успех фильма "Супермен" Джеймса Ганна, который перезапустил вселенную DC в кино и на телевидении. Этот хит собрал почти 550 миллионов долларов во всем мире, и его кассовые сборы продолжают расти. Компания написала: "Вселенная персонажей DC Studio является не только одним из самых ценных объектов интеллектуальной собственности Warner Bros. Discovery, но и одним из самых ценных активов в сфере развлечений".

В настоящее время Джеймс Ганн, который руководит проектами под эгидой DC, занимается подготовкой следующих фильмов о суперсемье DC. В них войдут "Супердевушка: Женщина будущего" (2026), "Глиноликий" (2026) и следующая "Чудо-женщина", сроки выхода которой пока не определены. Кроме того, весной следующего года начнутся съемки "Бэтмена 2" (2027), а также нескольких других проектов. Десятилетнее видение вселенной DC также включает ряд увлекательных телевизионных шоу. Среди них "Пингвин", новый сезон "Миротворца" и премьера "Фонарей", которая должна состояться в 2026 году. Франшиза DC будет охватывать более широкие направления деятельности студии: от кино и телевидения до потребительских товаров, игр и социальных сетей.

Как известно, премьера "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц состоялась в марте 2022 года. Лента собрала 772 миллиона долларов в мировом прокате. Разработка сиквела была долгой, и в прошлом году Warner Bros. перенесла релиз со 2 октября 2026 года на 1 октября 2027 года. А 27 июня Warner Bros. подтвердили Variety, что Ривз и Паттинсон наконец завершили работу над сценарием.

Столь длительный перерыв между частями Ганн объяснил тщательной разработкой продолжения. Правило Ганна в новой студии DC Studios заключается в том, что ни один фильм не переходит в стадию препродакшена и производства, пока не будет готов сценарий, в отличие от Marvel Studios, где фильмы часто поступают в производство, когда сценарий еще не доработан. В интервью Entertainment Weekly этим летом Ганн сказал, что фанатам стоит запастись терпением, когда дело доходит до создания сиквелов. "Людям стоит перестать сердиться на Мэтта, потому что он как будто пишет сценарий столько, сколько ему нужно. Он ничего вам не должен, потому что вам нравится его фильм. Я имею в виду, что вам нравится его фильм из-за Мэтта. Так что позвольте Мэтту делать все так, как он делает", – объяснил Ганн.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким станет сиквел драмы "Социальная сеть" и какие новые актеры в нем появятся.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.