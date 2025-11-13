Сериал 'Лютер' получит продолжение: зрителей ждет сюрприз

Сериал Netflix "Лютер" стал настоящим звездным часом для Идриса Эльбы, еще и подарил платформе целую охапку наград. И вскоре британский актер снова вернется к роли харизматичного детектива.

Как сообщил официальный блог стриминга Tudum, шоу получит новое продолжение в виде еще одного полнометражного фильма. Эльба снова будет работать в тандеме с Дермотом Кроули, который сыграет Мартина Шенка, и Рут Уилсон, которая появится в роли Алисы Морган. Режиссером ленты выступит неизменный Джейми Пейн, а к написанию сценария вернется автор оригинального сериала Нил Кросс.

По сюжету, Джона Лютера тайно вызывают на службу, когда Лондон охватывает волна жестоких и случайных на первый взгляд убийств. Детективу придется работать над делом в условиях, когда, кажется, все вокруг желают ему не успеха, а смерти.

"Лютер, Алиса и Шенк для меня больше, чем персонажи — они семья. Я никогда не перестаю размышлять, где они, что с ними произошло... и какие ужасы могут бушевать в тени Лондона, пока Лютера нет рядом. Поэтому мы решили собраться вместе и выяснить, что будет дальше", – поделился с Tudum Кросс.

Сериал "Лютер" выходил на Netflix в 2010-2019 годах и включает пять полных сезонов. Впоследствии он получил несколько продолжений. Так после завершения второй части вышел детективный роман "Лютер: Призвание". В истории, которую написал Кросс, рассказывается о пути становления Лютера. А полнометражка 2023 года "Лютер: Солнце на спаде" рассказывает о попытках детектива спасти похищенного мужчину из лап серийного убийцы.

Подробнее о сюжете нового продолжения, а также о названии проекта Netflix сообщит позже. Также пока неизвестно, когда именно выйдет второй фильм о Джоне Лютере.

