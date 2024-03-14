Самый высокооплачиваемый актер 2023 года снова сыграет сына Дьявола? В сети распространились слухи о неожиданном сиквеле

Голливудская звезда Адам Сэндлер, который в 2023 году стал самым высокооплачиваемым актером, попал в водоворот слухов по поводу сиквела "Никки, дьявол-младший 2". Лента 00-х в последнее время снова начала набирать популярность за рубежом, поэтому шутники создали постер-анонс второй части.

Сгенерированное изображение стало вирусным и ввело многих кинофанатов в заблуждение, однако существует очень маленький процент того, что распространенное фото имеет что-то общее с реальностью. Как пишет Looper, если бы такая лента действительно снималась, фанатам и журналистам было бы о ней известно.

Постер с фильмом "Никки, дьявол-младший 2" появился в Facebook три дня назад, и за это время его оценили около 60 тысяч человек. В комментариях обрадовались, что история о сыновьях Сатаны получит продолжение, однако официальной информации об этом нет.

Если верить постеру, почти полностью копирующему оригинальный, фильм должен выйти в прокат уже через два месяца, а значит, он уже снят совместно с медиагигантом Netflix.

На фотографии Адам Сэндлер сидит на скамейке с собакой, позирует на фоне Нью-Йорка. На кадре он совсем не состарился, хотя и стал выглядеть более "демонически".

"Если бы "Никки, дьявол-младший 2" находился в производстве, фанаты, очевидно, знали бы о нем. За последние годы фильм стал культовым. Однако Адам Сэндлер, как правило, не любит повторяться", - отметили журналисты, также указав на несколько небрежный и очевидный фотошоп.

Однако фанатов призывали не разочаровываться раньше времени. Учитывая популярность поста, радушную встречу идеи сиквела и дружбу актера с Netflix, можно предположить, что создатели фильма рассмотрят возможность создания второй части.

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