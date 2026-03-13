Самые популярные фильмы в Украине: свежий рейтинг от Netflix

Популярность украинского кино продолжает расти. Об этом свидетельствует то, что недельный рейтинг фильмов на Netflix возглавила отечественная комедия.

Блог Tudum собрал статистику просмотров за период со 2 по 8 марта. Рассказываем, какие ленты в него попали.

Ну, мам!

Комедия, которая была в прокате зимой, наконец добралась до стриминга. Лента режиссера Олега Борщевского исследует различные формы отношений матерей с детьми, рассказывая несколько историй, которые переплетаются друг с другом. В кадре можно увидеть таких звезд, как Ада Роговцева, Олеся Жураковская, Наталья Сумская, Роман Луцкий и Ахтем Сеитаблаев.

Машина войны

Научно-фантастический боевик 2026 года, режиссером, сопродюсером и соавтором сценария которого является Патрик Хьюз. Группа американских военных рейнджеров во время миссии наталкивается на инопланетный корабль, который потерпел крушение. После короткого столкновения, боевая машина пришельцев начинает охотиться на людей.

Испытательный срок

Замыкает тройку лидеров еще одна украинская лента с Екатериной Кузнецовой и Кириллом Парастаевым в главных ролях. В центре сюжета гламурная дочь бизнесмена Полина, которая привыкла к беззаботной жизни, но обстоятельства заставляют ее устроиться на работу – рекламное агентство берет девушку на испытательный срок. Соревноваться за должность ей приходится с амбициозным и принципиальным Романом, который имеет другой взгляд на профессию и на жизнь. Их противостояние оборачивается неожиданным сближением.

Против пламени

Испанский триллер рассказывает о женщине по имени Мара, которая после смерти мужа пытается собрать воедино свою жизнь и едет вместе с семьей в летний дом в лесу, чтобы собрать вещи и подготовить его к продаже. Вместе с ней отправляются ее дочь Лиде, брат покойного мужа Луис с женой Еленой и их сын. Неожиданно лес, в котором они оказались, охватывает масштабный пожар. Но вместо того, чтобы спасаться, героям приходится искать восьмилетнюю Лиде, которая куда-то бесследно исчезла.

Ничтожный я 4

Для Грю и его девочек начинается новый этап жизни, ведь они приветствуют нового члена семьи – Грю младшего. Парень оказывается с характером – он точно знает, как насолить папе. Но семье приходится объединиться в противостоянии новому опасному сопернику.

Копорат

Третий украинский фильм в топдесятке Netflix. Жизнь коллектива торговой компании переворачивается с ног на голову, когда руководитель сообщает о предстоящем сокращении. Кто останется без работы, решит недельный тимбилдинг в Карпатах. То, что раньше было обычным корпоративом, превращается в настоящую игру на выживание. Фильм является отечественной адаптацией румынской комедии Teambuilding.

Незабываемые выходные

Криминальная драма рассказывает об американке по имени Бет, которая отправляется с приятельницами на девичник в Хорватию. Но вдруг при довольно странных обстоятельствах одна из подруг невесты исчезает. Чтобы разыскать пропавшую девушку героиня начинает довольно опасное приключение, с каждой минутой открывая все более шокирующие подробности.

Пришелец Павел

Классическая британская комедия 2011 года вернулась в рейтинг самого популярного кино. По сюжету двое гиков, которых играют Саймон Пегг и Ник Фрост, отправляются вместе в безумное путешествие. По дороге, пролегающей возле Зоны 51, они встречают настоящего пришельца. Эта встреча быстро переворачивает их привычную реальность с ног на голову. Оказывается, этот пришелец более 50 лет находится на сверхсекретной базе. Узнав, что их новый знакомый находится в страшной опасности, герои решаются помочь ему вовремя попасть на космический корабль.

Кейпоп-охотницы на демонов

Мультфильм, который как раз собирает различные кинонаграды, снова в недельном рейтинге. Лента рассказывает историю вымышленной K-pop-группы Huntr/x. С давних времен народу Кореи угрожают демоны, которые похищают души людей и приносят их королю ада Гви-Ма. Бороться с этими существами могли только охотницы, чьи песни создавали и укрепляли "хонмун" – завесу, которая оберегала корейцев от духов. Они передавали свои знания из поколения в поколение, и теперь пришло время защищать свой народ участницам Huntr/x. Что может быть непросто, но лидер коллектива Руми вынуждена скрывать, что она сама – наполовину демон.

Беби босс

Замыкает десятку еще один мультфильм – полнометражка 2017 года по одноименной книге Марлы Фрейзи. Фильм рассказывает о приключениях младенца, который попал в обычную американскую семью с целью выполнения задания в роли тайного агента.

