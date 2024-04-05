Россияне снова соврали: в Каннах официально отреагировали на появление фильма 'Брат-3'

Представители кинорынка Каннского фестиваля Marché du Film опровергли заявление россиян об их участии в происходящем мероприятии. Накануне рэпер из РФ Птаха, сыгравший главную роль в фильме "Брат-3", заявил, что кинокартина будет показана в Каннах.

Организаторы были удивлены фейком пропагандистов. На Instagram-странице Marché du Film был опубликован пост о том, что почетным участником маркета в этом году стала Швейцария. В комментариях представители ответили неравнодушным по поводу показа пропагандистского кино в Каннах.

"Мы очень удивлены, поскольку организация, о которой идет речь, не является ни экспонентом, ни аккредитованной компанией Marché du Film. Кроме того, участники Marché еще не подтверждены и будут обнародованы только в конце апреля. Использование нашего бренда и логотипа запрещено", – говорится в сообщении.

Кроме того, организаторы напомнили об официальной позиции Каннского фестиваля – в мероприятиях не будут участвовать россияне и лица, связанные с властями РФ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как путинисты сообщили об их участии в Marché du Film. В частности, пропагандист и рэпер Птаха, поддерживающий оккупацию украинских территорий РФ, кичился в соцсетях фейковой новостью. Подробности – в нашем материале.

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