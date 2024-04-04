В Каннах покажут российский фильм 'Брат-3' с рэппером-путинистом Птахой, который в 2019 году призвал захватить всю Украину

На кинорынке The Marché du Film, который будет проходить в Каннах одновременно с Каннским кинофестивалем, покажут ленту россиян "Брат-3". Главную роль в картине сыграл рэпер Птаха, который с 2014 года открыто поддерживает оккупацию украинских территорий Россией.

На это обратил внимание журналист Схем Георгий Шабаев. На своей странице в Facebook он возмутился из-за решения и призвал The Marché du Film прокомментировать ситуацию.

"Птаха – натуральный Z-черт. Он открыто поддерживал оккупацию Крыма в 2014. Сейчас поддерживает полномасштабное вторжение, фотографируясь с российскими военными на оккупированных территориях Украины. В одном из интервью в 2019 году он призвал захватить всю территорию Украины", – говорится в сообщении.

Сам путинист уже успел обрадоваться новости в Instagram. Птаха считает, что "в нынешних условиях и санкциях" – это большой прорыв. Свой пост пропагандист завершил словами "Россия рулит".

Стоит отметить, что на момент написания новости на сайте кинорынка отсутствует какая-либо информация об участниках этого года.

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