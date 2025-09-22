Роль Волдеморта в новом сериале о Гарри Поттере может стать женской: в сети появились слухи

Телеканал НВО, который сейчас занимается производством сериала "Гарри Поттер", сохраняет режим полной секретности вокруг фигуры актера, который играет главного злодея Волдеморта. По слухам, имя этого человека раскроют только в момент премьеры в 2027 году, и наконец появилось вероятное объяснение, почему.

Как пишет издание GameReactor со ссылкой на надежного инсайдера Дэниела Рихтмана, Того-Кого-Не-Нельзя-Называть может сыграть женщина. По словам источника, кастинг на эту роль НВО проводил и среди мужчин, и среди женщин. То есть это может означать как попытку напустить дополнительный туман над этой ролью и отвлечь охотников за слухами, так и то, что в конце концов она может стать "женской".

В книгах Волдеморт четко обозначен, как мужчина. Однако в киноадаптации, в которой темного волшебника воплотил Рэйф Файнс, персонажа сделали скорее андрогинным, что открывает дополнительный простор для интерпретации этого образа.

Стоит отметить, что команда сериала от НВО ранее уже сталкивалась с критикой из-за кастинга, который не совпадает с литературным первоисточником. Так целую волну возмущения подняло решение выбрать на роль Северуса Снейпа темнокожего актера Паапы Эссиеду. Впрочем, несмотря на негативную реакцию, делать рекаст не стали.

Если Волдемортом действительно окажется женщина, это, вероятно, тоже повлечет за собой большой скандал. На этапе производства шоу это способно оказать большое давление на его команду. И это может объяснять решение команды не раскрывать имя актера на эту роль. Впрочем, это так же может означать желание авторов создать вокруг своего долгожданного проекта дополнительный хайп.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой скандал вызвал тизер 4 сезона сериала "Ведьмак" от Netflix, в котором наконец показали Лиама Хемсворта в образе Геральта. В этой роли он заменил Генри Кавилла.

