Netflix выпустил тизер 4 сезона 'Ведьмака' с официальной датой премьеры и наткнулся на шквал критики: что не понравилось украинцам

Netflix обнародовал первый официальный тизер четвертого сезона сериала "Ведьмак", а также объявил дату премьеры – 30 октября. В видео показан бой Геральта из Ривии с монстром и первые кадры Лиама Хемсворта в главной роли. Известно, что сюжет будет освещать события четвертой книги из Вселенной Анджея Сапковского – "Крещение огнем".

Однако анонс не прошел без критики. Украинские зрители оставили десятки комментариев под трейлером, возмущаясь заменой Генри Кавилла на Хемсворта. Многие фанаты заявили, что новый актер не подходит на роль культового персонажа, а сериал "испортили некомпетентные люди".

"Вы не с тем актером сняли сезон, переснимайте!"

"Не тем людям дали заниматься сериалом по "Ведьмаку", все проср*ли и испортили! Такую культовую Вселенную доверили некомпетентным ничтожествам. Больно это осознавать".

"Есть один-единственный актер, который идеально подходит на роль книжного Геральта – Мадс Миккельсен. Все остальные – это полный мисткаст. Хотя сериал такое дерьмо в целом, что даже Мадс не спас бы его. Кавилл не смог".

"Попробую посмотреть, потому что это одна из моих любимых Вселенных, но зная, как авторы делали предыдущие сезоны, то от этого даже не ожидаю чего-то хорошего".

"Как можно снять такую дичь? Это каким надо местом читать книги? "

" "Я думал большего кринжа, чем предыдущие сезоны, не будет, но Netflix, как всегда, удивил".

"Ожидаю только хорошо поставленные бои, хотя есть сомнения".

"Геральт из Ривии уже не тот".

"Вот что случается с любым фильмом, когда к нему стараются добавить американскую культуру и ценности, которые присущи им, а не европейцам. И плюс людей, которые дупля не режут, что нужно делать с такими произведениями искусства, как Ведьмак".

Рекаст главных ролей

В четвертом сезоне "Ведьмака" произойдут ключевые изменения в касте. Лиам Хемсворт заменит Генри Кавилла в роли Геральта, а Весемира теперь сыграет Питер Маллан вместо Кима Бодниа. Изменение объясняется конфликтами графиков: Бодниа не смог подстроиться под съемки сезона.

Генри Кавилл рассказал, что покинул сериал из-за истощения – он сам выполнял все трюки и снимался по 12 часов в день. Режиссер Марк Йобст отметил, что актер держал очень высокий стандарт и работал над сценой боя с мечом без дублеров, что требовало большой физической и эмоциональной отдачи.

Относительно Весемира – старейшего на континенте ведьмака и мастера ведьминской Школы Волка в Каэр-Морене. Питер Маллан имеет большой опыт в кино и сериалах ("Озарк", "Мир Дикого Запада", "Кольца власти" и т.д.) и ранее снимался вместе с Фрейей Аллан.

В частности, Весемир, Ламберт и Коэн вернутся в сюжете "наших дней", а не во флешбеках Геральта.

Специальный эпизод-мюзикл и мини-сериал (спойлеры о новых героях)

Необычная серия-мюзикл будет посвящена барду Любистку и будет базироваться на эпизоде из книги Анджея Сапковского "Крещение огнем", где герои готовят рыбную похлебку.

В сериале Геральт, Любисток, Мильва, Кагир и Регис будут взаимодействовать во время приготовления блюда, а каждый персонаж будет рассказывать свою историю через флешбеки. Мюзикл будет включать пение всех героев, танцы и другие элементы жанра, а также раскроет причину, почему Любисток не сложил отношений с трубадуром Вальдо Марксом. Флэшбеки с молодыми Кагиром и Мильвой также войдут в этот эпизод.

Тем временем продолжается работа над спинофом "Крысы: Сага о Ведьмаке", который расскажет о жизни Цири в одноименной банде до встречи с Геральтом, но после путешествия с единорогом в пустыне. Специальный полнометражный выпуск, вероятно, выйдет в конце этого года, хотя точная дата пока неизвестна.

Бюджет сериала "Ведьмак" достиг астрономических сумм

Производство сериала "Ведьмак" для Netflix обошлось в рекордную сумму. Общий бюджет франшизы оценивают в 800–850 миллионов долларов США, включая основные сезоны, спин-оффы и анимационные проекты.

Больше всего средств ушло на второй сезон – 176,3 миллиона долларов (примерно 22 миллиона за эпизод). Первый сезон стоил около 92,1 миллиона, а третий – 162 миллиона. Мини-сериал "Ведьмак: Кровное происхождение" обошелся в 50,3 миллиона, а спин-офф о банде "Крыс" – еще 20 миллионов, хотя его премьера до сих пор под вопросом.

Ранее OBOZ.UA, что в сети показали кадры со съемок 5-го сезона "Ведьмака". Этот сезон официально станет последним.

