'Плюрибус': что известно о новом сериале о вирусе счастья от автора 'Во все тяжкие' и где его смотреть

Автор культовых сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше позвоните Солу" Винс Гиллиган вернулся с новым проектом. На стриминге Apple TV 7 ноября стартует новое его шоу "Плюрибус".

OBOZ.UA рассказывает, о чем этот сериал и чем он привлек внимание критиков. А также когда будут выходить новые серии проекта.

Шоу рассказывает о загадочной эпидемии, которая происходит в американском городе Альбукерке, штат Нью-Мексико. Подхватив вирус, его жители становятся постоянно счастливыми и оптимистичными. И только писательница Кэрол Стурка имеет иммунитет к этой болезни. На ней лежит миссия спасти мир от вируса счастья, которое на самом деле является опасной утопией.

В новом шоу Гиллиган воплотил собственный призыв рассказывать истории о героях, а не негодяях. Ведь, по его мнению, именно истории о плохих персонажах "стали примером для подражания" в нынешней политической ситуации.

"Я немного устал писать плохих парней — я осматривал мир, и мне кажется, что многие люди, не называя имен, но многие люди, кажется, публично получают большое удовольствие от того, как они ведут себя в жизни, беря пример с таких людей, как Тони Сопрано, Майкл Корлеоне и Уолтер Уайт, даже", — рассказал создатель "Во все тяжкие" изданию The Hollywood Reporter на премьере своего нового шоу в Лос-Анджелесе. Сценарист признался, что создавал историю Уолтера Уайта как поучительную, а не как пример для подражания. Поэтому сейчас он решил написать нечто совершенно отличное и поставить в центр своей истории положительную героиню.

Главную роль в сериале "Плюрибус" играет Рэй Сихорн. Ее можно было увидеть в роли Ким Векслер в "Лучше позвоните Солу". Роль Кэрол Стурки сценарист писал именно для нее.

Кроме того, в касте шоу задействованы Каролина Видра, Карлос Мануэль Весга, Мириам Шор, Самба Шутте, Питер Бергман и другие. Sony Pictures Television и Apple TV еще до начала работы договорились о выпуске двух сезонов "Плюрибуса". Критики, которые видели первые эпизоды, хвалят новую работу Гиллигана и утверждают, что ему удалось воплотить нечто действительно новое и нетипичное для себя. Его работу уже оценили как смелую и вдумчивую. На момент написания заметки рейтинг критиков у шоу составлял полных 100%.

Первые две серии стали доступны на Apple TV 7 ноября. Затем каждую пятницу будет выходить новый эпизод, а финал сезона запланирован на 26 декабря 2025-го. Всего в первом сезоне будет 9 эпизодов

