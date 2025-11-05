Netflix экранизирует культовый детектив Агаты Кристи: известен звездный состав

Уже в январе на Netflix выйдет экранизация романа Агаты Кристи "Семь циферблатов". И стриминг наконец-то показал тизер проекта.

Ролик вышел на всех социальных платформах. В нем представлен каст сериала и объявлена дата его выхода. Все три серии дебютируют на Netflix 15 января.

Как сообщает блог Tudum, сценаристом "Семи циферблатов" стал один из авторов культового "Доктора Кто" Крис Чибнелл. Он обещает зрителям точно воссозданную атмосферу детектива Агаты Кристи. Сюжет романа отсылает нас в Англию 1925 года. На пышной загородной вечеринке розыгрыш превращается в ужасное убийство. Распутывать хитросплетения мотивов, стоящих за смертью одного из гостей, берется молодая леди, дотошная сыщица Айлин "Бандел" Брент.

Главную роль в шоу получила обладательница премии BAFTA Rising Star и звезда фильма "Как заняться сексом" Миа Маккенна-Брюс. Вместе с ней в касте задействованы британские звезды первой величины:

Хелена Бонэм Картер в роли леди Катерхэм;

в роли леди Катерхэм; Мартин Фриман в роли Баттла;

в роли Баттла; Кори Майлхрист в роли Джерри Уэйда;

в роли Джерри Уэйда; Эд Блумел в роли Джимми Тезигера;

в роли Джимми Тезигера; Набхан Ризван в роли Ронни Деверо.

Помимо написания сценариев сериала, Чибнелл будет исполнительным продюсером через свою компанию Imaginary Friends. Исполнительными продюсерами сериала также являются Сюзанна Макки ("Корона"), Крис Сассман ("Добрые предвестники") и Крис Суини ("Турист", "Возвращение к жизни"). Суини также срежиссировал все три части.

