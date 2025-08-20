От сценариста 'Острых козырьков': о чем новый исторический сериал 'Дом Гиннесса'

Сценарист Стивен Найт, подаривший любителям сериалов такие проекты, как "Острые козырьки", "Табу" и "Весь тот незримый свет", вскоре выпустит следующее шоу. В сотрудничестве с платформой Netflix Найт готовит к выходу костюмированную историческую драму "Дом Гиннесса".

Как пишет издание Deadline, дебютный сезон шоу стартует на Netflix 25 сентября. Все 8 серий выйдут одновременно. Стриминг уже показал первые кадры шоу.

Шоу будет посвящено ирландской семье Гиннесс, которая основала знаменитую пивоварню. Сюжет будет разворачиваться в Дублине и Нью-Йорке XIX века.

История начинается со смерти главы семьи Бенджамина Гиннесса. Сразу после за дело берутся его дети Артур (Энтони Бойл), Эдвард (Луис Партридж), Энн (Эмили Ферн) и Бен (Фион О'Ши). Завещание Бенджамина обязывает Артура и Эдварда вместе управлять успешным бизнесом, иначе они теряют наследство.

В актерский состав сериала вошли Джеймс Нортон, Дервла Кирван, Джек Глисон, Ниам МакКормак, Даниэль Хелиган, Энн Скелли, Шеймус О'Хара, Майкл Макелхаттон, Дэвид Уилмот, Майкл Колган, Джессика Рейнольдс, Хильда Фей и Элизабет Дулау.

Режиссерами сериала выступили Том Шенкленд и Муния Акль. Найт надеется, что его новый проект станет чем-то вроде хита НВО "Наследники". В сюжет он заложил сочетание семейной и политической драмы. Однако о втором сезоне Netflix пока не объявлял. Сейчас Найт также работает над сценарием следующего фильма о Джеймсе Бонде.

