'Никто этого не хочет': Netflix назвал дату выхода второго сезона

Популярный комедийный романтический сериал "Никто этого не хочет", который стал неожиданным хитом Netflix в сентябре 2024 года, возвращается со вторым сезоном. Уже известна дата выхода новых серий.

Ее стриминг объявил в своих социальных сетях. И показал несколько свежих кадров. Итак, продолжение истории о романе подкастерки и раввина зрители увидят уже 23 октября.

К главным ролям вернутся Кристен Бел, которая играет ведущую подкаста об отношениях по имени Джоэн, и Адам Броди – он исполняет роль молодого раввина Ноя. Также зрители снова увидят Джастин Люпе в роли сестры Джоэн Морган и Тимоти Симонса – он воплощает брата Ноя Сашу. К роли жены Саши Эстер вернется и Джеки Тон. Судя по опубликованным кадрам, ее конфликт с сестрами как минимум остынет.

Как известно, антагонисткой второго сезона станет звезда сериала "Сплетница" Лейтон Мистер. Она сыграет школьную соперницу Джоэн Эбби.

О сюжете новых серий пока ничего не известно. Впрочем, опубликованные кадры дают понять, что отношения Джоэн и Ноя продолжат развиваться и на этот раз столкнутся с новыми вызовами.

Сериал "Никто этого не хочет" написала и спродюсировала сценаристка Эрин Фостер. В нем она интерпретировала историю своей любви с музыкальным продюсером Саймоном Тихманом, ради брака с которым обратилась в иудаизм. Первый сезон получил положительные отзывы критиков и очень понравился зрителям. Его хвалили за затейливый юмор, интересный и нешаблонный взгляд на отношения и объемных персонажей.

