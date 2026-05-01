'Офисный роман': вышел трейлер нового ромкома с Джей Ло

Дженнифер Лопес возвращается на Netflix и на этот раз в своем коронном жанре романтической комедии. Стриминг представил трейлер к фильму "Офисный роман", в котором актриса играет с Бреттом Голдштейном.

По сюжету Лопес воплощает влиятельного директора авиакомпании Джеки Крус, а Голдштейн – ее нового юриста Дэниела Бланчфлауэра. Неожиданно между героями завязывается тайный роман, который может стоить женщине карьеры и который заставляет обоих пересмотреть жизненные приоритеты. Премьера ленты назначена на 5 июня.

Режиссером картины стал Ол Паркер, известный по фильмам "Мамма мия! 2" и "Билет в рай". Сценарий к картине писал Бретт Голдштейн в паре с Джо Келли – ранее они вместе работали над сериалом "Тед Лассо". Все трое выступили продюсерами проекта.

В актерский состав "Офисного романа" также вошли Бетти Гилпин, Эми Седарис, Тони Гейл и Брэдли Уитфорд. Роль отца главной героини, Джека Круса, исполнил Эдвард Джеймс Олмос. Это интересное воссоединение, ведь актеры уже играли отца и дочь в культовом фильме "Селена" 1997 года.

Хотя Дженнифер Лопес – настоящая ветеранка романтических комедий, в последнее время она активно экспериментирует с другими жанрами. На Netflix она снялась в научно-фантастическом фильме "Атлас" и экшн-триллере "Мать", который в 2023 году вошел в десятку самых популярных оригинальных фильмов платформы всех времен. Недавно она также появилась в мюзикле "Поцелуй женщины-паука" и спортивной драме "Неудержимый".

Бретт Голдштейн больше всего известен по роли Роя Кента, к которой он вернется в четвертом сезоне "Теда Лассо". Как и в случае с "Офисным романом", в "Теде Лассо" и сериале "Терапия" он выступает одновременно как актер, сценарист и продюсер.

Что касается создания "Офисного романа", Голдштейн рассказывал, что они с Джо Келли писали этот сценарий во время длительного путешествия на поезде, с самого начала держа в голове образ именно Дженнифер Лопес. Теперь их замысел воплотился в жизнь и имеет все шансы стать одним из главных релизов летнего сезона на Netflix.

