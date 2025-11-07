'Очень странные дела' 5 сезон: первую сцену финала полностью выложили онлайн

До выхода первых четырех серий финального сезона фантастического сериала "Очень странные дела" от Netflix осталось еще несколько недель. А первую сцену из него уже можно посмотреть онлайн.

Почти 5-минутный ролик стриминг опубликовал на своих платформах. Видео с украинскими субтитрами вышло на официальном YouTube-канале Netflix Ukraine.

События фрагмента переносят зрителя в 1983 год, когда Хокинс впервые разорвало после загадочного исчезновения Уилла Байерса (его играет Ноа Шнапп). Эпизод под названием "Ползание" открывается где-то глубоко в лесу Перевернутого Мира. Маленький Уилл сидит в одиночестве в самодельном форте. Вдруг он слышит жуткий звук и видит зловещего Демогоргона. Уилл пытается убежать от него, но оказывается затянутым в мрачное логово монстра Векны. Тот соединяется с мальчиком и покоряет его. "Мы с тобой сделаем много прекрасного, Уильям", – говорит Векна. И на этом ролик обрывается.

Итак, теперь мы знаем, что Уилл столкнулся с Векной задолго до остальных героев сериала, которые увидели его только в 4 сезоне. И наконец видим, что на самом деле произошло с ним в ночь на 6 ноября 1983 года, когда с его загадочного исчезновения начались события "Очень странных дел".

В трейлере 5 сезона, который вышел несколько дней назад, зрители уже увидели, что Уилл сыграет ключевую роль в событиях финала шоу. Теперь более понятной стала его связь с Векной.

Авторы "Очень странных дел" обещают, что в последнем сезоне зрителей не будут постепенно погружать в события. Их сразу с головой окунут в хаос, царящий в Хокинсе. Город закрыт на военный карантин, тьма уже стоит на пороге и времени на размышления у героев уже нет.

Сценаристы Мэтт и Росс Даффер рассказали, что приберегли для финального сезона несколько ранее не раскрытых тайн. "И это действительно повлияет на то, о чем будет 5 сезон", – пообещал Росс, добавив, что открытия будут действительно большими.

Последний сезон "Очень странных дел" выйдет тремя частями. Первые четыре серии станут доступны 27 ноября, еще три выйдут 26 декабря, а в новогодний день 1 января Netflix опубликует заключительный эпизод шоу, в котором станет окончательно понятно, победят ли герои Векну и вернут ли Хокинсу покой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Netflix готовит к выходу анимационный спиноф "Очень странных дел" - сериал "Рассказы из 85-го", и уже вышел первый тизер проекта.

