Вышел тизер анимационного спинофа сериала 'Очень странные дела': о чем он будет и когда премьера

История сериала "Очень странные дела" от Netflix не закончится в эти новогодние праздники, несмотря на то, что само шоу 1 января завершится финальным эпизодом. Стриминг анонсировал выход анимационного спинофа "Очень странные дела: Рассказы из 85-го".

Видео дня

Ролик-тизер вышел на официальных платформах Netflix и раскрыл первые детали будущего сериала. Он вернет зрителя в городок Хокинс, где происходят события оригинального шоу, а его действие будет происходить где-то между событиями второго и третьего сезонов, зимой 1985 года.

В сериале мы увидим тех же героев. Но им придется столкнуться с новыми монстрами и новой паранормальной тайной, которая угрожает их городу. В команде детей со сверхспособностями появится также новичок Никки Бакстер.

За основу для создания анимации авторы взяли мультфильмы 1980-х годов. А прототипами персонажей стали актеры, которые играют в оригинальных "Очень странных делах".

Что касается голосового каста, то персонажей озвучат новые актеры:

Одиннадцатая – Бруклин Дэви Норстедт;

Макс – Джоли Хоанг-Раппапорт;

Майк – Лука Диаз;

Лукас – Элиша Уильямс;

Дастин – Брэкстон Куинли;

Уилл – Бен Плессала;

Хоппер – Бретт Гипсон.

Исполнительными продюсерами "Рассказов из 85-го" стали шоураннеры основного сериала Мэтт и Росс Дафферы. Над анимационным сериалом также работают Шон Леви и Дэн Коэн. Обязанности шоураннера на себя взял художник-мультипликатор Эрик Роблес

Премьера сериала запланирована на 2026 год на Netflix. Точные даты эпизодов, количество сезонов или серий пока не раскрыты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой новый прием могут использовать авторы сериала "Гарри Поттер" от НВО. Он уже вызвал оживленные дискуссии среди фанатов этой фантастической вселенной.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.