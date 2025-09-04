Обмен телами и смерть злодеев: чем закончился второй сезон 'Венздей'

Во втором сезоне популярного сериала "Венздей" темные коридоры Невермора превратились в настоящее поле битвы, где прошлое семьи Аддамс переплелось с новыми тайнами. Каждый шаг главной героини Венздей становился вызовом судьбе – от поиска собственного дара до противостояния силам, омрачившим покой школы.

Финал сезона поразил масштабом и драматизмом: обмен телами, разоблачение настоящих преступников, жертвы ради дружбы и намек на еще более опасную угрозу. Netflix оставил поклонников в напряжении, обещая, что история Венздей только набирает обороты. OBOZ.UA посмотрел сериал и расскажет, чем закончился 2 сезон.

Предупреждение: материал содержит спойлеры!

Финал, который изменил правила игры

Вторая половина сезона возвращает Венздей после комы к поиску способа спасти лучшую подругу Энид. Пытаясь восстановить дар провидицы, героиня проводит ритуал с духом бывшей преподавательницы Невермора Розалин Ротвуд, которую сыграла Леди Гага (известно, что ее появление в ленте продлилось чуть больше минуты). Та предупредила: прерванный ритуал может привести к гибели. Однако в решающий момент Энид нечайно остановила обряд, и девушки оказались в телах друг друга. Осознание чужих воспоминаний и страхов заставило подруг иначе взглянуть друг на друга и в конце концов помогло объединиться против общих врагов.

Семейные тени и старые счеты

Женщина, освобожденная Венздей из "Уиллоу-Хилл", оказалась Франсуазой Галпин – матерью Тайлера, тоже изгойкой, которая носит в себе силу Гайда. Ее брат Исаак, похороненный десятилетия назад, случайно ожил, когда Пагсли (брат Венздей) экспериментировал с запретной магией. Став зомби по прозвищу "Слерп", Исаак возобновил старый план лишить сестру способностей, пожертвовав жизнью других.

В то же время Мортисия и Гомес (родители Венздей) открывают давний грех: когда-то Исаак пытался убить Гомеса ради сестры, и только вмешательство Мортисии спасло мужчину. Теперь история повторяется, но Аддамсы успевают сорвать план.

Происхождение Ричи и падение антагонистов

Финал открывает сенсацию: Рич – это оживленная отрубленная рука Исаака. Когда злоумышленник пытается снова использовать ее для своей машины, Рич восстает, вырывает механическое сердце Исаака и окончательно останавливает эксперимент.

В хаосе противостояния Тайлер осознал, что мать хочет лишить его сил, чтобы спасти от судьбы Хайда. Их спор перерос в битву, которая завершилась падением Франсуазы с балкона Невермора. Тайлер остался жив, но потерял мать во второй раз. Ему руку помощи протянула преподавательница музыки мисс Капри, что обещает новый путь героя в третьем сезоне.

Директор-мошенник и перевоплощение Энид

Сюжетная линия директора Барри Дорта завершается разоблачением его как организатора культа "Утренняя песня" и финансовых афер. Ученики, воспользовавшись способностями Бианки, заставляют его признаться на гала-вечере, после чего Аякс превращает Дорта в камень.

Пророчество о гибели подруги преследует Венздей весь сезон. Чтобы спасти ее, Энид совершает полное перевоплощение и принимает редкую форму альфа-оборотня, рискуя навсегда остаться волчицей. После битвы девушка убегает за канадскую границу, а Венздей с дядей Фестером отправляется на ее поиски.

Новый призрак прошлого

Мортисия передает дочери дневник пропавшей сестры Офелии. Во время путешествия с дядей Фестером Венздей видит видение женщины с белыми волосами, запертой в камере. Последние кадры показывают Хестер Фрамп, которая посещает дочь и оставляет стену, исписанную кровавыми словами: "Венздей должна умереть".

Финал оставляет четкий намек: третий сезон обострит семейные тайны и поставит под сомнение само существование главной героини.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезда сериала "Венздей" обратилась к украинцам в день премьеры второго сезона. Обращение Дженны Ортеги вызвало довольно бурную реакцию у украинцев.

