'Никто этого не хочет': сериал продлили на третий сезон

Романтическую комедию "Никто этого не хочет" от Netflix продлили на третий сезон. Вторая часть сериала, которая вышла в конце октября, оказалась достаточно успешной, чтобы стриминг заказал продолжение.

Как сообщает блог Tudum, второй сезон "Никто этого не хочет" удерживал первое место в рейтинге англоязычных сериалов Netflix в течение двух недель подряд. За первые 11 дней шоу посмотрело 18 миллионов зрителей, оно попало в десятку лучших в 82 странах. К тому же сериал собрал положительные отзывы от зрителей и критиков. Поэтому на 2026 год запланирован релиз его продолжения.

Вторая часть шоу рассказывает о более сложном периоде в отношениях агностической подкастерки Джоэнн (Кристен Белл) и раввина Ноа (Адам Броди). Решение девушки не переходить в иудаизм больно бьет по карьере ее возлюбленного и осложняет отношения с его семьей. К тому же родная сестра Джоэнн Морган заводит роман и ее вроде бы очень успешные отношения начинают давить на пару главных героев. Их любви приходится проходить сквозь целую полосу препятствий.

"Никто этого не хочет" создала сценаристка Эрин Фостер, а Дженни Коннер и Брюс Эрик Каплан являются шоураннерами. Все трое также входят в команду продюсеров вместе с Кристен Белл и другими.

"Я очень рада начать третий сезон этого шоу. Это привилегия – иметь возможность писать о моей любимой паре в таком масштабе. Пока это не отнимает слишком много времени от просмотра реалити-шоу ночью, я буду это делать, пока они этого хотят!", – пошутила она в комментарии для Tudum.

Когда начнутся съемки третьего сезона "Никто этого не хочет" и когда он выйдет на Netflix пока неизвестно. Однако, первые два сезона дебютировали на платформе в середине осени.

