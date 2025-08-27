Netflix неожиданно отменил продолжение сериала 'Прибрежные' несмотря на его популярность

Netflix снова оказался в центре внимания из-за решения отменить один из своих самых успешных сериалов 2025 года. Речь идет о драме "Прибрежье" (The Waterfront), которая вышла в июне и быстро получила большую аудиторию.

Видео дня

За первый месяц после релиза сериал набрал 29,1 млн просмотров, удерживаясь в топ-10 Netflix в течение всего июля. Несмотря на такие результаты, компания неожиданно объявила об отмене проекта, сообщает Independent. Это решение стало сюрпризом, ведь проекты с более низкими показателями часто получают продолжение.

О чем сериал "Прибрежье"

"Прибрежье" создал сценарист "Крика" Кевин Уильямсон. В центре сюжета – семья из Северной Каролины, которая владеет рыболовной империей, но оказывается на грани финансового краха.

Главный герой Гарлан (Холт Маккеллани) пытается спасти бизнес и прибегает к опасным договоренностям с наркокартелем. В сериале также сыграли Мария Белло, Джейк Вири и Мелисса Бенойст.

Для сравнения, нынешний вестерн "Ransom Canyon" имел 23,3 млн просмотров и получил второй сезон, тогда как прошлогодний "Kaos" со скромными 14,9 млн также вызвал возмущение после закрытия. Таким образом, "Прибрежье" стало одним из самых просматриваемых шоу, которые Netflix отменил за всю историю.

Реакция зрителей и критиков

Фанаты мгновенно выразили недовольство:

"Это просто абсурд – еще один хороший сериал отменен", – написал один из пользователей.

"Вот и снова: я нарушил свое правило не привязываться к сериалам с менее чем тремя сезонами", – отметил другой.

Критик The Independent Ник Хилтон поставил сериалу три звезды, назвав его "предсказуемым до банальности, но таким, от которого трудно оторваться".

Интересно, что для Холта Маккеллани это уже не первый подобный опыт. Ранее он сыграл в культовом проекте Netflix "Mindhunter", который тоже был неожиданно снят с производства после двух сезонов. Впоследствии этот сериал приобрел статус культового среди зрителей, которые до сих пор считают его одной из самых больших потерь в библиотеке Netflix.

Netflix официально не объяснил причины закрытия "Прибрежья". Однако уже традиционно компанию обвиняют в преждевременных отменах, когда даже рейтинговые проекты не получают шанса на продолжение.

OBOZ.UA предлагает подробности о новом историческом сериале на Netflix "Дом Гиннеса".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.