Marvel и Disney+ продолжили сериал 'Сорвиголова': когда начнут съемки

Сериал "Сорвиголова: Рожденный заново" от студии Marvel и стриминга Disney+ получит третий сезон. Съемки новых эпизодов с Чарли Коксом и Винсентом Д'Онофрио стартуют в начале 2026 года.

Информацию о продолжении проекта официально подтвердило издание Variety. Новость опровергла слухи о том, что второй сезон "Сорвиголовы" станет финальным. Об этом, в частности, ранее заявлял исполнитель главной роли в шоу Чарли Кокс. Во время GalaxyCon в июле он сказал, что та часть, которая должна выйти в 2026 году, станет "заключительной" для сериала. Впрочем, его словам противоречил исполнитель роли главного антагониста Д'Онофрио.

"Сорвиголова" станет первым не анимационным сериалом, который продюсирует Marvel Studios, который получит третий сезон.

Шоу дебютировало в марте этого года на стриминге Disney+. Кроме двух ведущих актеров в нем сыграли Маргарита Левиева, Уилсон Бетел, Забрина Гевара, Никки Джеймс, Дженнея Уолтон, Арти Фроушан, Кларк Джонсон, Майкл Гандольфини и Айелет Зурер. Кроме того, Дебора Энн Уолл и Элден Хэнсон вернулись к своим ролям Карен Пейдж и Франклина "Фогги" Нельсона. Также Джон Бернтал снова примерил на себя костюм Фрэнка Касла, также известного как Каратель. Уже известно, что Бернтал появится в специальном телевизионном выпуске, посвященном исключительно его персонажу. Выход этого спешла также ожидается в 2026 году.

"Сорвиголова: Рожденный заново" был тепло принят фанатами и критиками. Средний рейтинг первого сезона на Rotten Tomatoes составляет 87%. Сериал хвалят за глубокую проработку персонажа Мэтта Мердока, которого играет Кокс. Вновь обретенная ярость незрячего супергероя грозит поглотить его, что делает персонажа более объемным и интересным.

