Малыш Йода возвращается: вышел трейлер фильма 'Мандалорец и Грогу'

Успех сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн" во многом можно объяснить персонажем по имени Грогу, которого также наживают малышом Йодой. Экранная химия кукольного персонажа с Педро Паскалем, который играет Дина Джарина, настолько впечатлила зрителей, что продюсеры решили создать полнометражный фильм, посвященный этой парочке.

Мировая премьера ленты "Мандалорец и Грогу" назначена на 22 мая 2026 года. И на YouTube-канале "Звездных войн" уже вышел первый трейлер картины. За первые 16 часов его посмотрели свыше 5 миллионов раз.

Режиссером полнометражки выступил шоураннер и сценарист сериала Disney+ Джон Фавро. Кроме Педро Паскаля ключевой звездой картины станет Сигурни Уивер, которая сыграет пилота истребителя – ее тоже можно увидеть в трейлере. В касте также заявлены Джереми Аллен Уайт в роли сына Джабби Хатта, Ротты, и Джонни Койн.

В трейлере Мандо и Грогу встречаются с персонажами Уивер и Уайта и сражаются с различными роботами и другими фантастическими созданиями. Ролик показывает бои на арене, принадлежащей Ротте Хатту. На ней главные герои встретятся с чем-то похожим на ящероподобного Ранкора. Также зрителям показали, как Мандалорец и малыш Йода сбивают неуклюжий AT-AT.

Из трейлера понятно, что в фильме мы также увидим камео инопланетной расы, которая появлялась в фильме "Скайуокер. Восхождение". А еще зрителям показали Бабу Фрика и Зеба Оррелиоза из "Звездных войн: Повстанцы".

О сюжете фильма "Мандалорец и Грогу" известно немного. Официальный логлайн ленты таков: "Империя зла пала, и имперские военачальники разбросаны по всей галактике. Молодая Новая Республика стремится защитить все, за что боролось Восстание, и заручается поддержкой легендарного мандалорского охотника за головами Дина Джарина (Педро Паскаль) и его юного ученика Грогу".

Впервые ленту "Мандалорец и Грогу" анонсировали в 2024 году. Она должна пополнить официальный канон "Звездных войн".

В оригинальном сериале для разворачивается после падения Галактической Империи, что по таймлайну вселенной произошло в фильме "Звездные войны: Возвращение джедая". Одинокий наемник Дин Джарин (мандалорец с планеты Мандалор) пробирается через дальние уголки галактики, погрузившейся в беззаконие. По дороге он встречает Грогу – чувствительное к Силе существо того же вида, что и мастер-джедай Йода. Между ними зарождается необычная связь, пока они путешествуют по далекой-далекой галактике, избегая остатков Империи и встречаясь с персонажами из канона "Звездных войн".

Выйдет ли лента в украинский прокат, пока неизвестно. Она будет адаптирована для показа на экранах IMAX.

