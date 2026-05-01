Кино 1957 года признано 'самым грустным фильмом всех времен': над ним невозможно не заплакать

В 1957 году на большие экраны вышла лента американского режиссера Лео МакКери "Незабываемый роман", которая мгновенно покорила сердца аудитории и до сих пор остается одним из лучших проектов "золотой эпохи" Голливуда. На момент премьеры картина была лидером по кассовым сборам, а благодаря напряженному и эмоциональному сюжету заставляла плакать всех зрителей, поэтому со временем была провозглашена "самым грустным фильмом всех времен".

Критики платформы Rotten Tomatoes называют залогом успеха "Незабываемого романа", что является ремейком ленты 1939 года "Любовный роман" (Love Affair) того же режиссера, уникальную химию между главными актерами Кэри Грантом и Деборой Керр, пишет Parade. А вот эксперты The Guardian описали проект как "трогательную историю двух родственных душ, чью любовь не может разлучить даже большая трагедия".

События в фильме начинают разгораться на круизном лайнере, что следует из Европы в Нью-Йорк. Между певицей Терри Маккей и популярным плейбоем Ники Ферранте разгораются бурные отношения, а препятствием для чувств не становится даже тот факт, что они оба помолвлены с другими людьми. Влюбленные договариваются встретиться через шесть месяцев после окончания поездки на смотровой площадке небоскреба "Эмпайр-Стейт-Билдинг", чтобы после этого никогда не расставаться.

Однако неожиданный дорожный инцидент разрушил все планы – Терри Маккей серьезно повредила ноги, поэтому не смогла прийти к Ники Ферранте. Когда мужчина не увидел любимую, подумал, что она все же вышла замуж за другого или разлюбила его. Далее возникает ключевой вопрос – сможет ли он узнать правду и воссоединиться с Тери, или их пути разошлись навсегда?

Напряженный сюжет вызывает эмоции у каждого зрителя, более того, как признавался Кэри Грант в одном из интервью, он сам не мог сдержать слез во время каждого просмотра фильма. Кинокартина "Незабываемый роман" нашла отклик и среди профессиональных критиков, ведь была номинирована на четыре премии "Оскар" в категориях "Лучшая оригинальная песня", "Лучшая музыка", "Лучшая операторская работа" и "Лучший дизайн костюмов".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что посмотреть в кинотеатрах Украины этой весной.

